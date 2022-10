Revelan que Verónica Castro tiene problemas de salud mental: "su peor momento de soledad"

La actriz Verónica Castro estaría viviendo momentos difíciles con respecto a problemas de salud mental, así lo dio a conocer la revista TvNotas.

La publicación sacó una entrevista con una supuesta amiga de Verónica Castro, quien habría revelado que la actriz ha alejado a las personas cercanas debido a sus actitudes.

“Con 30 años de amistad he visto cómo se maneja, cómo manipula, cómo distorsiona, y que con el paso del tiempo está más sola que nunca, que ella es quien aleja a todas las personas, porque piensa que le quieren robar, que quieren sus cosas. Hoy la he visto en su peor momento de soledad, de depresión. Siempre ha lastimado a las personas, la quiero y por eso deseo que caiga en cuenta de que no ha sido una buena persona”, se lee en la revista.

La supuesta amiga señala que Verónica Castro es una persona complicada debido al nivel de fama que ha manejado.

“La gente que conocemos a Verónica Castro sabemos que es una mujer complicada, es una estrella que la mayor parte de su vida fue asediada, perseguida, por productores, directores, fans, y eso la hizo una mujer soberbia, dura, controladora, pero ahora está peor”, contó la amiga.

“Hay muchos pasajes que por su manera de ser la han llevado a esta situación actual de soledad, de depresión, de tristeza, pero te aseguro que ella sola se lo ha buscado, y de verdad que yo jamás me cansaré de tratar de que reflexione y entre en razón”, dijo.

Verónica Castro habría golpeado a Valeria Liberman

Asimismo, relató que Verónica Castro tuvo un enfrentamiento con Valeria Liberman en una plaza comercial en Miami, pues aseguró que la actriz casi golpea a la ex de Cristian Castro. Supuestamente llegó la policía a separarlas y se las llevaron a la estación donde a la “Vero” le habría costado 10 mil dólares salir bien librada de la situación.