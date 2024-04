Revelan el tráiler de la serie de Cien años de soledad en Netflix; conoce al elenco

Netflix aprovechó que hoy es el décimo aniversario luctuoso de Gabriel García Márquez para dar a conocer el tráiler de la serie inspirada en la obra maestra del escritor colombiano “Cien años de soledad”.

La historia de los Buendía y específicamente de Aureliano Buendía llegará a Netflix para contar lo que le pasó a esta familia atormentada por la locura, los amores imposibles, la guerra y el miedo a una maldición que los condena a la soledad a lo largo de 100 años en el mítico pueblo de Macondo.

Los fans del cine y la literatura celebraron el estreno del avance, ya que ahora sí da una mayor visión de lo que va a pasar en la serie de televisión que lleva mucho tiempo siendo anunciada.

“Por fin algo que no sea drogas o carteles que solo refuerzan el estigma contra los colombianos”, “Querido Netflix, gracias por recrear esta obra maestra”, “Creí que en realidad pasarían 100 años para presentar esta obra maestra”, “Me la he leído 3 veces así que la estoy esperando con emoción”, “Se me erizó la piel viendo ese avance, los que amamos 100 años de soledad sabemos lo que significa esto”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de Internet.

¿Cuándo se estrena la serie de Cien años de soledad en Netflix?

Netflix anunció en el tráiler que próximamente saldrá la serie de Cien años de soledad en su plataforma, pero se espera que sea hacia el final del año que los usuarios puedan ver la recreación de la obra de Gabriel García Márquez en la televisión.

Asimismo, Netflix también está trabajando en una serie similar, pero será sobre el icónico libro de Pedro Páramo de Juan Rulfo, la serie contará con la fotografía del mexicano Rodrigo Prieto, quien fue nominado al Oscar por su trabajo en “Los asesinos de la luna” de Martin Scorsese.

Elenco de la serie de Cien años de soledad