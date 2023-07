Reventa de boletos para conciertos en México crece por vacíos legales

Cada que comienza la preventa de boletos para conciertos en México hay una constante: fans esperando en filas virtuales interminables sin poder conseguir entradas para su artista favorito, reclamos en Twitter contra Ticket-master y, enseguida, revendedores ofreciendo boletos en páginas como Viagogo, Stubhub y Ticketbis o grupos de Facebook a precios exorbitantes, que incluso llegan hasta los 119 mil pesos, como ocurrió con la artista Taylor Swift u 84 mil pesos para ver a Luis Miguel.

Aunque se realicen medidas para que los boletos no lleguen a las manos de los revendedores existe un acaparamiento. En el proceso para los shows de la cantante de “Anti-Hero” se usó la figura de fan verificado para que fueran los seguidores los que pudieran pasar este filtro y así conseguir un lugar para comprar los tickets; sin embargo, enseguida se registraron estafas.

“No se han emitido códigos para acceder al inicio de venta... Evita ser estafado. No compres códigos”, alertó la empresa.

“Por su culpa miles de revendedores tienen códigos con los cuales quieren sacar provecho de los fans” e “hicieron esta madre para evitar revendedores y todos los códigos los tienen ellos” fueron algunos reclamos de seguidores de Swift, quien por primera vez se presenta en México el 24, 25, 26 y 27 de agosto.

Incluso ahora, si un fanático quiere conseguir un lugar para ver a la artista, sólo es por reventa, en Ticketmaster están agotados. De acuerdo con una búsqueda realizada por La Razón, se comercializan entradas en Viagogo desde los 12 mil hasta los 119 mil pesos. Mientras que en Facebook hay personas dedicadas a la reventa de diversos conciertos, como William Cabrera, quien ofrece entradas para la intérprete de “Look What You Made Me Do”, hasta en 12 mil.

“El boleto se imprime hasta julio. Se maneja apartado y facilidades de pago. Boleto 100 por ciento seguro”, ofrece en la comunicación que entabla con este medio. En las recomendaciones que comparte evidencia que ha vendido boletos para BlackPink, Coldplay, Daddy Yankee y Wisin y Yandel.

Gráfico

El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ha externado su preocupación respecto a la reventa digital, principalmente las plataformas que ofertan boletos de manera legal como Viagogo.

“Las quejas de las personas consumidoras hacia estas nuevas plataformas de reventa legal a través de Internet se concentran en la facilidad con la que los boletos llegan al mercado secundario, ya que esto permite a los revendedores de boletos hacer negocio de manera legal a costa del comprador”, ha señalado el instituto.

Tec-Check, A.C., una organización de consumidores en línea que le ha hecho frente a Ticketmaster, ve con preocupación la venta en Internet sin regulación.

Gráfico

“En el caso de México, la reventa es un mecanismo sumamente lucrativo, considerando los altos precios de los boletos. Varios proveedores pueden operar sin ningún tipo de consecuencia en caso de incurrir en malas prácticas, como Viagogo, por la falta de actuación de investigación por parte de las autoridades”, dijo la organización a La Razón.

Tec-Check alertó que mecanismos como la preventa y el difícil acceso a la compra de un boleto propician que la reventa vaya en incremento. “La reventa es una práctica discriminatoria. No hay razón para negar —en ningún momento— la compra de un boleto de preventa solamente porque no se cuenta con la tarjeta de crédito X”, apuntaron los activistas que en 2021 impulsaron la primera queja colectiva contra Ticketmaster.

Actualmente en la Cámara de Dipu-tados se aprobaron en la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad dos iniciativas que reforman la Ley Federal de Protección al Consumidor, encaminadas a proteger a los consumidores en la compra de boletos para espectáculos y uno de los puntos es referente a la reventa.

Gráfico

Se establece que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionará el acaparamiento de boletos y la reventa no autorizada de boletaje, ya sea a través de Internet o de manera física. Las sanciones para quienes se dedican a la reventa serán con multas que irán desde los 895.63 pesos hasta los tres millones 502 mil 944.91.

Para Tec-Check, A.C. dichas medidas, cuyos dictámenes aún falta que vayan a discusión al pleno de la Cámara baja como siguiente paso, son insuficientes.

“Consideramos que estas dos iniciativas son un avance en materia de protección y defensa de nuestros derechos como consumidores frente a las malas prácticas de las boleteras; sin embargo, es un avance que llega tarde y que aún necesita poner atención en cómo prevenir e investigar la reventa, así como en facilitar la reclamación.

“Todas las prácticas de Ticketmaster, y también de otras boleteras, han sido del conocimiento de las autoridades competentes, especialmente de la Profeco. Nos preocupa que estas iniciativas aprobadas se queden en eso, por la indiferencia de la Profeco”, apuntó Tec-Check, A.C.

Propone que se tomen en cuenta otras alternativas para acabar con la reventa, como personalizar los boletos.

“Incrementar la responsabilidad de Ti-cketmaster y boleteras en la seguridad de sus portales (medidas antibots o especificando límites de compra). Otra medida es verificar la identidad de los compradores (controles de identidad o sistemas de venta de entradas por móvil vinculados a alguna identificación). Consideramos que es necesario aumentar la transparencia de los procesos de venta, especificando el número de boletos disponibles, los rangos de precios y los límites de compra”, comentó.

¿Qué pasa afuera de los foros?

La reventa afuera del Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes, el Foro Sol y la Arena Ciudad de México está tan normalizada que las personas dedicadas a esta práctica lo hacen con total impunidad.

En un recorrido de La Razón previo al concierto de The Smile en el Auditorio Nacional, por lo menos se contabilizó 11 revendedores, quienes ofrecían boletos desde 800 hasta los dos mil pesos.

En la CDMX sólo en eventos específicos se han hecho operativos, como en el segundo concierto de Bad Bunny, cuando arrestaron a 14 personas; o cuando detuvieron a 14 revendedores en el show de Grupo Firme.