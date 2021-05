"Reviven" a Cantiflas para un comercial con tecnología deepfake

El actor y comediante Mario Moreno “Cantinflas” “revivió” a través de la tecnología deepfake para un comercial de una cadena de supermercados.

En el anuncio de un minuto Cantinflas destaca las cualidades de México en su gente y también en la gastronomía.

“Quiubo Chatos ¿Saben qué me llena de orgullo siempre? Ser mexicano, porque todos los mexicanos tenemos ese no sé qué, que se yo, que nos hace bien diferentes, pero bien mexicanos. Porque no es lo mismo el mole que el guacamole, ni unas carnitas que la carnita asada”, dice Cantinflas en el anuncio.

Ser únicos es muy de nosotros. 💚❤️ Orgullosos de ser mexicanos como Soriana. #LaDeTodosLosMexicanos



Conoce más en ➡️ https://t.co/OMRaqTawmA ⬅️ pic.twitter.com/im2uR3abSN — Soriana (@TiendaSoriana) May 1, 2021

Te puede interesar TikTokers se meten a casa abandonada de "Cantinflas" y esto fue lo que encontraron (VIDEO)

El comercial tiene como objetivo aparecer en tanto en medios tradicionales como en las redes sociales.

El deepfake es una práctica de Inteligencia Artificial (IA) para editar videos falsos y darle el rostro de cualquiera para otorgar movimientos naturales.

Usuarios dividen opiniones sobre el video de Cantinflas

En redes sociales los usuarios han dividido opiniones sobre la reaparición de Cantinflas en el comercial, mientras algunos lo aplauden otros no están tan de acuerdo con lo que se hizo. Aunque la mayoría reconoce que esta es una buena estrategia de publicidad.