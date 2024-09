Ricardo Peralta desata críticas al limpiarse las manos tras acariciar a un cachorro: 'Está más limpio que él' | VIDEO

Ricardo Peralta ha generado polémica de nueva cuenta. Su paso por La Casa de los Famosos México 2 se ha caracterizado por eso mismo; ahora, su forma de tratar a los animales hizo explotar a los internautas en redes sociales, ya que el influencer no pudo ocultar su rostro de asco cuando le tocó acariciar a un cachorro que llevó la producción del reality show para convivir con los participantes.

Recientemente, el joven creador de contenido creó un gran alboroto en La Casa de los Famosos México 2, al explotar contra Sian Chiong al verlo besarse con Briggitte Bozzo, un acto que fue considerado por muchos usuarios como celos por parte del integrante de Trío de Tres.

Parece que la relación de Ricardo Peralta con sus seguidores va de mal en peor, sobre todo por su comportamiento al interior de La Casa de los Famosos México 2. En redes sociales, se ha comenzado a difundir un video en el que se puede observar al también youtuber despreciar a un pequeño cachorro.

¿Ricardo Peralta no soporta a los perritos?

Los integrantes de La Casa de los Famosos recibieron de la mejor manera a un grupo de perritos que llevó la producción, pero Ricardo Peralta no estuvo igual de contento. Las cámaras atraparon al influcencer mientras realizaba un gesto que muchos calificaron como de asco, así como lo que pareció un intento de alejarse. Sin embargo, no le quedó más alternativa que acariciarlo por algunos segundos.

En el material que ya se hizo viral en todas las redes sociales, se puede observar a Ricardo Peralta sentado sobre el jardín, el interior de La Casa de los Famosos, cuando llega uno de los cachorros a intentar obtener cariño del influencer, sin embargo,

Después de acariciarlo forzadamente por un par de segundos, el influencer cambió su rostro notablemente a uno de incomodidad y procedió a limpiarse las manos de manera disimulada, sin hacer demasiados movimientos.

Así reaccionaron las redes sociales al acto de Ricardo Peralta

Los usuarios en redes sociales no perdonan a Ricardo Peralta por su comportamiento y sobre este nuevo episodio, no se han detenido, al mostrar su desagrado por la acción del influencer.

"Espero que el perrito esté bien y no haya cogido alguna infección", "detestable el tipo", "está más limpio que él". "se come los mocos, pero le da asco el perrito" y "las personas que no les gustan los animales no son personas de confiar", son algunos de los mensajes por el video que se ha hecho viral.