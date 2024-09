Gomita teme encontrarse a Cecilia Galliano al salir de La Casa de los Famosos México 2: 'No me hagan eso'

Gomita es una de las habitantes de La Casa de los Famosos México 2 que podría ser eliminada este domingo, ya que el viernes pasado, su compañero Agus Fernández eligió no salvar a la reconocida influencer. La joven teme salir del programa y tener que reencontrarse con Cecilia Galliano.

Recordemos que hay historia entre Gomita y Cecilia Galliano, puesto que ambas compartieron espacio de trabajo en el programa Sabadazo y se generó una gran polémica cuando la conductora perdió un anillo que le dio Mark Tatcher y acusaron a los hermanos de Gomita, Lapicito y Lapizín de haberse robado la prenda.

La influencer se encuentra consternada por su probable salida este domingo, aunque más que por perder el premio de 4 millones de pesos, la consternación está por tener que asistir a las galas de La Casa de los Famosos México 2, donde se encontraría con Cecilia.

¿Gomita le tiene miedo a Cecilia Galliano?

"No sé si me vayan a invitar al programa ‘Hoy’ o voy a tener que ir a las galas con tu tía”, pensó Gomita, quien se refería a Cecilia Galliano y dejaba ver su angustia por tener que volverse a encontrar con la conductora argentina.

Sus compañeros de programa como Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Sian Chiong trataron de consolar a la influencer, al decirle que no pensara en que sería la sexta eliminada del reality show. Fue entonces que la creadora de contenido dijo "no me hagan eso", refiriéndose a tener que ver a la famosa de nuevo.

Por su parte, Sian aseguró que tenía algo planeado para el domingo, sin ahondar en detalles, aunque enseguida la conversación se tonó a la santería, una práctica que el cubano asegura que realiza.

Goma diciendo que no quiere ir a las galas por “Tu tía” Cecilia Galeano y Sian diciendo que tiene algo preparado (de su santería) 😵‍💫

No soportando a esa gente horrible.

Si supiera Ricardo y AM que (según una tarotista) el Sian los tiene trabajados #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/Psq1214z8s — Clementina (@aquinohagodrama) September 1, 2024

La ex payasita ha contado en el pasado que había dudado sobre entrar en el programa de telerrealidad, pues existía la posibilidad de reencontrarse con Galliano en algún momento, ya que la argentina es la conductora de las pre galas y post galas en ViX.

“El que nada debe, nada teme, no hicimos nada, no teníamos nada. Si ella (Cecilia Galliano) en su momento lo pensó, lo creyó, lo dijo, es su problema. Salió una nota en TvNotas y hablamos con Alexis (Núñez, productor de Sabadazo) y le dijimos: ‘Oye, pues qué onda con esto porque la única que sabía era ella’ porque ella le dijo a mi mamá: ‘Es que su hijo fue y dígale que me lo deje en un sobre o algo’”, expuso Gomita durante las primeras semanas de La Casa de los Famosos México 2.