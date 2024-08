Premios MTV vetan a Ricardo Peralta por pelusearlos en 'La casa de los famosos' | VIDEO

Ricardo Peralta cada día hunde más su carrera, lo cual ya se está reflejando en los proyectos de los que está siendo excluido y el hate que diariamente los fans le tiran en redes. Ahora, se dio a conocer que es una persona no grata para MTV, pues el canal ya anunció que el youtuber fue vetado de sus premios.

Toda esta nueva polémica inició porque Ricardo Peralta tuvo una muy prepotente charla con Gomita, pues ambos se pusieron a hablar respecto a los fandoms que tienen sus compañeras de casa.

En la plática, Adrián Marcelo preguntó si Karime Pindter tenía fandom, a lo que Gomita dijo que sí, poniendo como ejemplo que cada año ella era la conductora de los Premios MTV MIAW.

Fue ahí que Ricardo Peralta afirmó que ya nadie ve los Premios MTV, pues según él ya perdieron relevancia para la gente y si es que alguien los sintoniza no es por lo que representaron hace años, sino por la gente a la que invitan para participar en la ceremonia.

"Ya nadie ve los premios de MTV, los ven por todas las personas que van”, pronunció el famoso para el escuche de Gomita y Adrián Marcelo, que ahí estaba con ellos.

Ricardo Peralta se queja por la palabra “pinche” que le dijo Gala a Gomita, pero le celebra a Adrian Marcelo todos sus insultos y comentarios. Pinche doble moral.#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/ZJlqfJjM8V — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 28, 2024

Como era de esperarse, todo mundo se enteró de las declaraciones de Ricardo Peralta, incluido el community manager de MTV Latam, quien afirmó que el sujeto ya está vetado de sus premiaciones y eventos futuros.

"Ah que no se preocupe, el próximo año ya no va", escribió el CM, dejando claro que a los patrones de MTV no les gustó lo que Ricardo se atrevió a decir.

Como era de esperarse, los fans celebraron lo anunciado por el canal, dejando comentarios como: “A mi MTV no lo pelusea nadie", " trakas, y lo sabes muñequitas hermosas", "esperamos que cumplan" y "ya hasta los MTV lo echaron por el balcón".