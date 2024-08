Gala Montes y Ricardo Peralta se pelean por la nula limpieza de la casa: 'viejas puercas' | VIDEO

“La casa de los famosos México 2” cada día se pone más tóxica y es muy probable que aquellos que lleguen hasta la final van a requerir de una gran ayuda psicológica para poder reintegrarse a la sociedad; y es que ahora Ricardo Peralta se Peleó con Gala Montes y hasta embarró a Briggitte Bozzo, todo porque al parecer existe una nula limpieza dentro del edificio en el que están en una especie de anexo-purgatorio para el disfrute de los televidentes.

Y es que durante la proyección de la “película” de los comentarios de los habitantes de “La casa de los famosos México 2”, todos señalaron que Karime, Briggitte y Gala no ayudan en las labores de limpieza del reality.

Gala Montes no soportó y se puso a despotricar en contra de sus compañeros, especialmente contra Gomita, a quien baita la mano le dijo repugnante: “Pero no dicen de los pelos que deja la Goma por toda la casa, ahí no dicen nada”.

Ricardo Peralta se puso a defender a Gomita, diciéndole a Gala Montes que encarara a la payasa directamente: “Dile a ella... Goma, que te quieren armar un pedo… Tú y Briggitte no hacen nada”.

Se armó la trifulca después de la película donde exponen Karime, Gala y Briggitte porque “no limpian”.

Ricardo otra vez defendiendo lo indefendible (Gomita).

Wendy recalca: No todas las personas de la comunidad somos así.



¿Qué opinan?#LaCasaDeLosFamososMexico… pic.twitter.com/IP0Q6KYGkA — Víctor 𝕏 Snow (@VictorNievesG) August 28, 2024

“Yo no necesito que me digan qué hago o no. Yo sé que lo hago y no necesito que estén al pendiente. Yo sé que soy limpia. No digan cosas que no tienen sentido", replicó Briggitte Bozzo.

Finalmente, tras pelearse en la cocina, lograron llegar a un acuerdo en el cual los líderes de los bandos asignarán roles de limpieza para que ya no se peleen

No obstante, Ricardo Peralta quiso ser el último en hablar y le mandó un duro mensaje a Gala Montes y a Briggitte Bozzo, ventilando sus hábitos de higiene personal: “Viejas puercas. Se me olvidó decirle a Briggitte, si ni te bañas, qué vas a andar limpiando”.