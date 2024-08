Tunden a Adrián Marcelo y Ricardo Peralta tras agresivo comentario contra Gala Montes | VIDEO

Adrián Marcelo realizó de nueva cuenta unos fuertes comentarios respecto a Gala Montes, mientras hablaba sobre la noche que pasó la actriz en la suite de líder junto con Agus Fernández. Lo que dijo fue respaldado por Ricardo Peralta.

Esa no es la primera vez que Adrián Marcelo habla sobre Gala Montes y la crítica por su forma de ser, ya que su compañera en La Casa de los Famosos México 2, ha demostrado que es una persona que no tiene miedo en ponerle un alto a cualquiera que haga algo que no le agrade.

Esto ha llevado a Montes a protagonizar algunas de las peleas más intensas hasta ahora en la casa de los famosos México debido a su fuerte carácter y personalidad. Una de esas peleas fue con Adrián Marcelo, quién parece no haber olvidado lo sucedido y estar tan molesto con la actriz que no duda en atacarla cuando llega la oportunidad.

¿Qué dijeron sobre Gala Montes?

Adrián Marcelo conversaba en el cuarto Tierra junto a Agus Fernández, Sian Chiong y Ricardo Peralta. Hablaban respecto a la noche que pasó Agus con Gala Montes en la suite del líder este lunes, preguntando qué había sucedido.

Agus ha mostrado que no tiene interés en contarle a sus compañeros lo que sucedió en la suite; además, el momento íntimo no superó los besos, pero el influencer regio no dejaba pasar el tema.

Por ello, le preguntó si la había tocado en sus partes íntimas, ante lo que el modelo argentino replicó que no rápidamente y aseguró que no pasó nada, lo que hizo que el creador de 'Radar' hiciera una mueca.

Adrián entonces realizó uno de sus ya famosos pero igual de desagradables comentarios, al decir, "ha de estar llena de pelos", refiriéndose a la zona íntima de la actriz, ante lo que Ricardo agregó, "y sabes que sí".

Este momento no pasó por alto para los seguidores de La Casa de los Famosos México 2, quienes cada vez están más impresionados por las horribles cosas que dice el influencer regiomontano, pues ahora insinuó que el vello público es algo asqueroso, un estigma contra el que muchas mujeres luchan diariamente.

"Las mujeres tenemos pelos, ni que fuéramos niñas Adrián Marcelo", "ya sáquenlo", "se le olvida que viene de una mujer", "a Adrián Marcelo lo intimida Gala, por eso la ataca" y "no sabía que era malo tener pelos", son algunos de los comentarios de las nuevas críticas del influencer contra Gala Montes.