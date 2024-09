Ricardo Peralta se entera de todo y lo humillan en '¡Cuéntamelo Ya!': 'No es que me coma los mocos...' | VIDEO

Ricardo Peralta salió este domingo de La Casa de los Famosos México 2. El famoso quiso agradecer y se disculpó por las personas que ofendió con su participación en el reality show.

El artista fue un personaje infame dentro del programa de telerrealidad, pues tuvo varias actitudes que el público cuestionó al grado que perdió miles de seguidores en sus redes sociales, además de haber perdido otras cosas por sus acciones.

Antes de ¡Cuéntamelo Ya!, el famoso contó que ya se había enterado de varias cosas: “Ya me dijeron que no tengo agencia, que no tengo amigos, que no tengo novio y me como los mocos”, le dijo Ricardo Peralta a Maxine Woodside, señalando que de cualquier modo estaba dando la cara tras su salida de La Casa de los Famosos México 2.

EXCLUSIVA I “Ya me dijeron que no tengo agencia, que no tengo amigos, que no tengo novio y me como los mocos”: Ricardo Peralta ‘abre su corazón’ y pide disculpas al público tras salir de LCDLF.#TodoParaLaMujer con @maxwoodside pic.twitter.com/xQJjUtYF5o — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 10, 2024

Humillan a Ricardo Peralta en '¡Cuéntamelo Ya!'

Uno de los momentos que le mostraron en ¡Cuéntamelo Ya! a Ricardo Peralta, fue cuando sus compañeros hablaron de cómo era la estrategia del famoso en el reality show y aseguró que estaba "muy emocionado de ver la tele" y se sorprendió al ver los confesionarios, ya que mencionó que desde ayer en la gala quería seguir participando.

"Dormí poquito, me dieron el teléfono a las tres de la mañana" explicó, asegurando que no ha tenido tiempo de ver demasiado "México ya vio que me como los mocos, qué horror, lo del colchón [...] ojalá no hubiese pasado lo del colchón", expresó.

El famoso se retractó de decir que 'no le debe nada a nadie' y agradeció por la invitación al programa de telerrealidad, además de volver a pedir perdón.

El programa le mostró a Ricardo los momentos en que se come los mocos y hasta la cerilla. "Yo sabía que tenía este hábito, no es que yo me coma los mocos..." trató de explicar antes de decidir no ahondar en detalles, pues asegura que lo que hace es todavía más asqueroso.

También mostraron el momento en que le dijo a Sian Chiong que podría llegar lejos porque estaba con 'los más poderosísimos de la casa', refiriéndose en parte a él: "Es como cuando llega un güey y te dice 'tengo dinero' pero está bien, no pasa nada, es muy chistoso", aseguró al señalar que quiso apantallar al actor, pues le gustaba bastante en aquel momento.

Ricardo Peralta habla de la polémica del colchón y su enfrentamiento con Aratg

"Cuando estás ahí viéndolo es otra cosa"; aseguró Ricardo Peralta sobre el escándalo que formó alrededor de que cuarto Mar sacara el colchón de Sian Chiong de la habitación, señalando que no quiso dirigirse con agresión, sino 'como tía'. Además, aseguró que pidió una disculpa posteriormente por 'alocarse'.

Por si fuera poco, le mostraron las comparaciones que le hicieron al famoso con Agapito por uno de los atuendos que lució en las galas y mencionaron el momento en que Arath de la Torre le pedía que se lo quitara porque estaba cerca la Maestra Canuta (Mariana Echeverría) y se ponía nervioso, algo que asegura Ricardo que interpretó como un ataque porque dentro del reality, lo que pasa en el día 'te da vueltas en la cabeza de noche'.

Incluso le mostraron el posicionamiento donde Arath le dijo 'no eres Wendy Guevara' y el público se emocionó, junto con imágenes de la audiencia celebrando las palabras del conductor, lo cual dejó muy sorprendido a Ricardo Peralta, quien buscaba sobrellevar la humillación con gestos exagerados durante la entrevista.

En resumen, aseguran que la participación de Ricardo Peralta en ¡Cuéntamelo Ya! se vio algo así: