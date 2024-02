Rivotrip responde al amor romántico con el “día del ardido”

Para quienes este 14 de febrero no reciban ositos de peluche, flores ni regalos, porque están pasando por una desilusión amorosa, Rivotrip invita a celebrar el “día del ardido” con un espectáculo de cabaret donde principalmente se va a sufrir, a hacer catarsis, a echarle más limón a la herida y cantar a todo pulmón esas canciones de la balada pop mexicana que nos han enseñado que el “amor es sufrir” y que han normalizado actitudes insanas como los celos, la obsesión o no aceptar una ruptura.

“Es una invitación a sufrir, nadie se la puede pasar bien, todo mundo tiene que sacar su teléfono y empezar a marcar al ex, ése que te deja en visto, le vas a poder dedicar la canción que has querido y todo el público te va a apoyar para que lo hagas, porque si crees que te has hundido demasiado, te vas a dar cuenta que en bola nos podemos hundir más”, comentó a La Razón Nora Huerta, quien forma parte de este dark cabaret que ofrece un recorrido por el repertorio “más triste y llegador” de la música de Juan Gabriel, Amanda Miguel, José José y Emmanuel, por mencionar algunos.

El espectáculo hace una reinterpretación, desde el punk y rock, de aquellos temas icónicos con Jorge Fernández en la batería, Guillermo Ibarra en el bajo, Richard López en la guitarra, y Tareke Ortiz y Nora Huerta en la voz. Al tiempo que de manera divertida cuestiona todas estas ideas que han perdurado sobre el amor romántico.

“Supuestamente son canciones de amor, pero que cuando escuchas las letras, son temas que suplican, que te hacen perder la dignidad, de manera enfermiza ponderan la circunstancia del amor como un lugar de sufrimiento y no de placer, representan actitudes que no necesariamente son las más afortunadas, como los celos, la obsesión o esta necesidad de pedir perdón o que alguien te quiera cuando esa relación ya terminó”, apuntó Nora Huerta, quien comentó que convoca a “todos los ardidos” a Rivotrip.

Dijo que el espectáculo queda como anillo al dedo para cuando “estás ante una ruptura amorosa y tus amigos te dicen ‘ya, no pienses en eso’, ‘olvídale’, ‘ya no le estés buscando’, ‘no le estés rogando’, y qué hace el ardido buscarlo, rogarle y pensar cada tres minutos qué está haciendo y por qué lo está haciendo sin uno. Entonces, en esta noche vamos a poder sacar todas nuestras actitudes dañinas que tenemos que contener el resto del día para quedar bien con todo el mundo”.

Durante el show, los asistentes podrán contar sus peores desilusiones. “La gente nos puede compartir su peor experiencia, su peor fracaso amoroso y nos podemos compartir tips de cosas que no hemos hecho, si lo has vigilado en las redes sociales, vas lenta, porque te falta perseguirlo afuera de su trabajo y que pase de largo para que veas que estás fuera de su vida, que no le importas”, agregó.

La actriz y cabaretera Nora Huerta indicó que será también el espacio para reflexionar sobre las relaciones que el público ha tenido o tiene, darse cuenta de qué tanto reproduce esas actitudes dañinas presentes en las canciones que se interpretan.

Con este espectáculo critican el amor romántico, el cual esperan que cada vez quede desmitificado como ahora lo han comenzado a hacer las nuevas generaciones que están cuestionando los vínculos amorosos que dañan.

“Por suerte hemos cambiado, por primera vez desde hace algunos años ya se cuestiona la manera en que nos han educado en el ámbito amoroso a hombres y mujeres, nuestra cultura tiene mucho de sacrificio, tiende mucho a la sumisión, el amor romántico idealizando estereotipos de personas que no existen en ningún lugar, no hay príncipes ni mujeres modositas, ni los hombres y mujeres perfectos.

“Esa incapacidad de relacionarnos nos lleva a cometer torpezas como los celos, en lugar de enseñarnos a hablar nos enseñaron a emborracharnos, dedicar canciones, poner los cuernos, espiar, creo que eso ha ido cambiando”, concluyó Nora Huerta.