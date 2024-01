¿Robo en La Casa de los Famosos 2024? Thalí Garcia pierde sus aretes y usuarios culpan a Aleska Genesis

Este martes comenzó La Casa de los Famosos 2024 y se nota que será bastante intensa, pues en tan solo unas horas ya han habido besos y momentos llamativos, pero no todo es miel sobre hojuelas, puesto que se ha reportado un aparente robo. Este miércoles, mientras los famosos se preparaban para la gala después de que Rodrigo se conviertiera en el primer lider de la casa, Thalí García se dio cuenta de que le faltaba un preciado objeto.

Aparentemente, la artista dejó en su cajón los pendientes que utilizó junto con el atuendo para entrar a la famosa casa; sin embargo, se encontró con que sus aretes no se encontraban en el sitio donde los había dejado, lo cual hizo que enseguida se dispararan las alarmas en el público, quienes señalaron la situación.

Sospechoso a Thalia se le perdieron sus aretes CHANNEL 🤭 Vallan y busquen en las cosas de Lady Abracadabra 🤣🤣🤣#LCDLF4 pic.twitter.com/IrCIZpHSHr — La chimos ♥️🌷🪷 (@lj199724) January 24, 2024

No son cualquier tipo de arete, sino unos de marca Chanel; en redes señalan que la jefa se los solicitó debido a que no puede utilizar la marca, pero cuando fue a buscarlos ya no los encontró. En un video publicado en X, se ve como la joven se encuentra en su cuarto y mientras busca señala que no es que no quiera dar sus pendientes a la producción, sino que simplemente no los encuentra: "en verdad que no se me ocurre otro lugar" señala sobre dónde quedaron los aretes tras señalar que si los logran encontrar "sería maravilloso".

A pesar de ello, la norteña no hizo demasiado alboroto por los objetos.

Usuarios culpan a Aleska Génesis de robar los aretes de Thalí García

Después del suceso, los usuarios no tardaron en reaccionar respecto a la situación, al señalar que seguramente quien se habría llevado los aretes de Thalí ha sido ni más ni menos que Aleska, motivo por el cual no faltaron los memes sobre la situación, entre quienes hablaron sobre si la producción de la casa debería regresar los cargos a la modelo y quienes simplemente se preguntaban quién pudo haber sido quien se llevara los pendientes.

Thali sin sus aretes Chanel que “se perdieron”



Aleska en corto: #LCDLF4 pic.twitter.com/IXqGGgQeTS — Emmita 🫶🏼 karma ls the guy on the chiefs (@emmitasays) January 24, 2024

Thali: desaparecieron mis aretes Chanel



Aleska saliendo de la casa:



#LCDLF4 pic.twitter.com/gwHXGTgqGu — marea (@SoleSurvivoor) January 24, 2024

La producción ya está buscando en las cámaras los aretes de Thalí a ver si tienen que devolverle los cargos a Aleska o no #LCDLF4 pic.twitter.com/imawHbp8v3 — nachO (@Michelsonfancl) January 24, 2024