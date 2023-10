“El rock sigue ocupando un lugar primordial en mí”

A 45 años de trayectoria, la llamada Pionera Femenina del Rock Mexicano, Cecilia Toussaint, considera que “el rock sigue ocupando un lugar primordial, no es sólo un género, sino una postura, una manera de estar en el escenario: el eje de mi quehacer creativo sin desdeñar otras modalidades que me interesan explorar”.

Así lo afirmó ayer en la conferencia de prensa en la que dio detalles de su próximo concierto llamado Noche de Día y Otros Amaneceres.

“Quiero puntualizar que en este concierto daré muestra de mi eclecticismo en un despliegue por varias motivaciones musicales: bolero, blues, pop; pero el rock sigue ocupando un lugar primordial”, expresó las dos veces nominada a los Premio Grammy Latino.

La vocalista, actriz y compositora mexicana, el próximo 21 de octubre a las 19:00 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, desplegará lo mejor de su repertorio en una muestra de su pasión musical y entrega total a la vocalización de diferentes géneros (rock, pop, blues, funk, bolero...).

Gala en que Sony Music México lanza la reedición del emblemático álbum Noche de día, el cual Toussaint grabó hace 30 años, precisamente en el recinto de Donceles con piezas que hoy son clásicas y muy cotizadas por los coleccionistas como “Sácalo”, “Prendedor”, “Amante”, “Aquí me quedo”, “Esquizofrenia” y “Carretera”, entre otros éxitos del rock alternativo de los años 90.

Asimismo, presentará composiciones de su más reciente fonograma, Cromático, amén de los sencillos “Gringo are Coming” y “Creo”.

“Celebro 45 años de carrera ininterrumpida de autogestión musical y colaboraciones con otras figuras que me han enriquecido artísticamente y también en lo humano. No me gustan las etiquetas, he transitado por el rock, el pop, el blues, el bolero y el funk; en cada uno de esos géneros he tratado de conformar una independencia interpretativa, no me gusta repetirme en el afán de entregar a los oyentes lo mejor de mí”, expresó la también actriz Cecilia Toussaint.

Será el espectáculo musical de una artista completa de proyección nacional e internacional: vocalista, actriz, compositora, promotora de la lectura de creatividad inagotable, persistencia, disciplina y entrega total a sus seguidores, factores que la han convertido en una figura clave de los espacios musicales en nuestro país.

La organización ChildFund México ha anunciado que la vocalista de “Dueña de mi esclavitud” ha sido elegida como su nueva Embajadora de Buena Voluntad, en el que trabajará en favor de la defensa y promoción de los derechos de la niñez, acerca de este nombramiento Cecilia Toussaint manifestó que lo aprovechará para contribuir en un cambio que permita un mejor futuro a las infancias.

“Estoy muy orgullosa de ese nombramiento que me dará oportunidad de ayudar en la construcción de un futuro brillante y de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país”, comentó la compositora de obras significativas del rock mexicano, quien ha lanzado discos como En esta Ciudad.