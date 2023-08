Romeo Santos sorprende al cantar 'El Rey' con mariachis en su concierto de CDMX

Romeo Santos tuvo su primera fecha en la ciudad de México la noche de ayer en Campo Marte. El neoyorkino sorprendió a su público con una impecable interpretación de "El Rey", tema que compuso José Alfredo Jiménez y que es un estandarte de la música mexicana.

Con la interpretación del popular tema de regional mexicano, Rome Santos demostró a su público mexicano el cariño que tiene por el país. Asimismo, constantemente, durante la velada, destacó que se siente profundamente agradecido con México, pues aquí se le ha apoyado desde sus inicios: "Recuerdo mis inicios que venía a este país con mis compañeros de Aventura a cantar al Auditorio Nacional y muchos de ustedes estaban ahí presentes respaldando la carrera de este servidor", señaló el cantante.

El cantante Romeo Santos se presentó en el recinto Campo Marte, esto como parte de su gira Formula. FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM Foto: Cuartoscuro

El interprete de "Ella y yo", quien portaba una camisa blanca y un pantalón de mezclilla, se postró en medio del escenario, que tenía de fondo un bandera mexicana que ondeaba. Ante 40 mil asistentes, comenzó a entonar con mariachi el mítico tema del compositor guanajuatense: "Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar", entonó el cantante neoyorkino.

Las ovaciones hicieron vibrar Campo Marte, pues el público enloqueció con la sorpresa de Santos. "Dirás que no me quisiste pero...", continuó el cantante, quien no pudo terminar el verso al sorprenderse de que el público entonaba a la par el tema. Santos se comenzó a reír de la emoción y después prosiguió a interpretar el estribillo entre porras y aplausos.

Romeo Santos demostró en su primera fecha en la Ciudad de México que es uno de los cantantes del público chilango y entregó a sus fans una noche memorable. Además de "El Rey", el neoyorkino interpretó temas como "Eres mía", "Imitadora" y "Sin fin".

