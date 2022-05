Rosy Arango y Paquita le cantan a las mamás

Las cantantes Paquita la del Barrio y Rosy Arango celebran el 10 de mayo a las mamás con una serenata en la que interpretarán temas como “Rata de dos patas”, “Amor eterno” y “Cielo rojo”, en la Riviera Diamante, en Acapulco, Guerrero.

Las intérpretes consentirán a las madres con este show que iniciará con Rosy Arango acompañada del mariachi, y luego continuará con Paquita la del Barrio y finalizará con ambas cantando a dueto.

“Para mí es una gran alegría volver a una ‘Serenata a mamá’ en Acapulco. Me da gusto que me permitan estar al lado de una figura viva de la música mexicana, Paquita la del Barrio. Para mí ha sido importante difundir y defender la música mexicana que ha sido mi bandera, qué mejor estar cobijada debajo de la sombra de un gran árbol, una gran leyenda”, destacó en entrevista con La Razón Rosy Arango, La rosa mexicana.

La vocalista adelantó que las mamás que acudan al espectáculo también serán consentidas con un cóctel de bienvenida y un regalo.

Arango compartió que cantará temas representativos del cancionero de la música mexicana. “Va a ser bonito cantarles ‘Paloma negra’, ‘Cucurrucucú paloma’, ‘Cielo Rojo’ y ‘Amor eterno’, que no puede faltar; platicaba con mi mamá, quien es cocinera oaxaqueña y le decía que en una fiesta de 10 de mayo si no canto esta última canción es como si no hubiera frijoles en un restaurante de comida mexicana; estaré para complacerlas, para que juntas hagamos una fiesta inolvidable”, detalló.

Dijo que siempre es un privilegio interpretar “Amor eterno”: “es cuando uno debe obedecer a su interpretación, que no sea uno el que cante sino su corazón, creo que los temas que más han dejado huella es porque se cantan con el corazón, como siempre lo hago me entregaré con esa canción que es maravillosa”, resaltó.

“Serenata a mamá” tendrá lugar el próximo 7 de mayo a las 20:30 horas en la Expo Mundo Imperial. Las localidades van desde los mil 20 pesos.