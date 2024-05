Rubén Albarrán, de Café Tacvba, escéptico de próxima presidenta de México

De cara a las próximas elecciones en México, Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, se dice escéptico de que la llegada de la primera mujer presidenta en el país traiga cambios, pues considera que no los habrá.

“Ya no es la izquierda ni la derecha, hombre y mujer es lo mismo, van a poner a uno de derecha, al siguiente sexenio uno de izquierda, luego a una mujer, a la siguiente uno de la comunidad trans, es sólo para crear tensión, que unos estén a favor, otros en contra, que no nos demos cuenta de lo que está sucediendo. No creo que vaya a haber un cambio si no hay uno personal”, expresó Rubén Albarrán, ayer en la conferencia de prensa donde la banda habló de su nuevo sencillo “La base”.

El intérprete de “Las flores” y “El aparato”, sin mencionar a las dos candidatas punteras, Claudia Sheinbaum (Morena, PT y PVEM) y Xóchitl Gálvez (PRI, PAN y PRD), aseguró que no ve en ninguna a una mujer que logre cambios para México.

“Creo que desgraciadamente a esos niveles, en esas cúpulas no creo que haya una energía femenina en la que podamos creer, apoyarnos, para pensar que esa persona va a realizar cambios”, externó.

Sea hombre o mujer es el sistema el que no funciona, aun cuando se tienen las mejores intenciones, todo alrededor no va a permitir que haya esos cambios

Rubén Albarrán, Vocalista de Café Tacvba

Lamentó que en la actualidad la sociedad no está impulsando cambios en el país. “Estamos dormidos, los políticos no hacen ningún cambio y están para hacernos creer ese cuento de la democracia, que no existe, ir a votar cada seis años, no es democracia, es hacerse tontos”, dijo.

La agrupación, después de su último disco de estudio Jei Beibi, de 2017, está de vuelta con nueva música, el tema “La base”, inspirado en la fortaleza de la comunidad migrante en Estados Unidos y con un sonido más cercano al rock callejero.

“Quedaba perfecto hablar sobre hacer una celebración para la gente que vive en Estados Unidos, migrantes que no sabemos su situación y van a los conciertos de Café Tacvba”, detalló Joselo Rangel, sobre la canción que contó con la participación de Yantra, hijo de Rubén Albarrán; y el reconocido productor argentino Gustavo Santaolalla.

Sobre los indocumentados en el país vecino, el vocalista Rubén Albarrán apuntó que en la canción quisieron representar cómo ante situaciones tan adversas son capaces de florecer, por eso en el video que estrenaron ayer ante la prensa, resaltan flores en color lila.

“Siento que han tenido mucho coraje para viajar, enfrentar cosas diversas y florecer donde están, porque llevan su cultura, sus recuerdos, sueños y aspiraciones, eso le da color a los otros países, en este caso a Estados Unidos, gracias a ellos tiene todos estos colores, música, han enriquecido una cultura y país, quiero que sepan que ellos le han dado fuerza a una cultura diferente a la nuestra”, agregó el líder de la agrupación mexicana con 35 años de trayectoria.

Acerca de la música del sencillo, Joselo Rangel compartió que desde hace tiempo tenía ganas de hacer algo muy rockero.

“Me gusta mucho el rock, me encanta, crecí escuchando al Three Souls in my Mind. Siempre había tenido ganas de hacer una canción que tuviera ese brinquito del rock urbano, callejero, de Tex- Tex”, confesó el también compositor.

Por su parte, Rubén Albarrán se dijo orgulloso de que su hijo participara.

“Me siento orgulloso, contento de que mi hijo esté tomando el camino de la música, siempre quise que tuviera una relación hermosa de la música y la tiene, la ama, está colaborando con nosotros, me llena de alegría, es muy talentoso”, señaló emocionado.

Mientras Meme del Real añadió que Yantra vino también a aportar en aspectos tecnológicos que dominan poco.

“Aporta un lenguaje diferente desde una nueva generación”, aseguró.

El guitarrista, tecladista y productor expresó sentirse sorprendido por los cambios que ha tenido la industria musical en los últimos años.

“No recuerdo que en los años que hemos tenido haya un momento tan retador (como ahora), la tecnología ha dado la oportunidad de que mucha gente desde su casa puede hacer música, compartirla y trascender, eso ha cambiado la manera en que consumimos. Eso, para bien o para mal, ha transformado la industria”, concluyó.