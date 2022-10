Rubí de La Academia revela que le gustan las mujeres y que ha tenido 3 novias (VIDEO)

Rubí Ibarra, quien fue una de las concursantes más destacadas de La Academia, confesó que es bisexual y que siente atracción tanto por hombres como por mujeres.

La cantante realizó una transmisión en vivo, en la que platicó con sus Rubilievers y les confesó que sí le gustan las mujeres y que incluso ha tenido tres novias.

Todo comenzó porque Rubí le dijo a su mamá, de broma, que le gustaba una mujer, para ver la reacción.

Pero la cantante comenzó a recibir cientos de mensajes sobre sus preferencias sexuales, así que Rubí se tuvo que tomar un momento para aclarar la situación.

“Sí he tenido una que otra noviecilla, pero han sido como tres y sí, me han atraído chicas”, confesó Rubí Ibarra.

La exconcursante de La Academia dijo que una de sus mejores amigas fue su pareja. “Una que era de mis mejores amigas, ya no somos mejores amigas porque cuando anduvimos se rompió la amistad”, contó.

Rubí de La Academia no le ha dicho a su familia que le gustan las mujeres

Además, Rubí de La Academia mencionó que su familia no sabe que también siente atracción por las mujeres, excepto su hermana. La joven se excusó diciendo que no ha contado nada a sus papás debido a que no es muy “noviera”.

“No saben, pero siento que tampoco les sorprendería, mi mamá sabe cómo soy, entonces siento que le daría igual”, explicó la joven.

La cantante indició que aunque le gustan las mujeres en realidad ha tenido más novios hombres, “pero me da igual, son personas que van y vienen”, comentó la artista.