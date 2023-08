La Rueda de la Suerte: Razones para no perderte este divertido programa de concursos

Los programas de concursos son de los favoritos del público, por eso se estrenó el show La Rueda de la Suerte, el cual ameniza las tardes de los televidentes con música, juegos, preguntas de cultura general y premios.

Este show marcó el regreso del legendario conductor Rafa Mercandante

-con más de 25 años de trayectoria- a los programas de concursos y no lo hizo solo, sino que está acompañado de Curvy Zelma, quien es la co-conductora.

“Estamos muy contentos de nuevamente reunir a la familia mexicana, alrededor del televisor con un programa blanco, familiar, en donde no hay malas palabras, no hay albures, no hay faltas de respeto, no se juega con los participantes, al contrario, se la pasan increíble. Es muy padre porque tenemos público en vivo y eso es un termómetro inmediato”, dijo Rafa Mercandante en entrevista con La Razón.

El concepto del programa es originario de España, pero para llegar al público mexicano el show se tropizalizó y todas las preguntas del juego están basadas en la cultura mexicana.

La Rueda de la Suerte Foto: Especial

“Muchos de los participantes llegaron porque siguen el programa desde España, allá se llama La Ruleta, querían venir y vivir la experiencia aquí en México”, explicó Rafa Mercandante.

Por su parte, Curvy Zelma es la primera co-conductora de talla grande que está al frente de un programa estelar. “Para mi esta es una oportunidad que rompe completamente, entonces yo estoy soñada”, dijo a La Razón.

La Rueda de la Suerte Foto: Especial

El programa, que se puede ver de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Azteca Uno, tiene cinco millones de pesos en premios esta temporada repartidos en 80 capítulos.

Aunque ya se han podido ver varias historias de concursantes, Curvy Zelma adelantó que todavía falta muchos más momentos emocionantes en los que “vimos gente que derramó lágrimas, vimos gente que se llevó coches, vimos gente que se frustró por perder todo de pronto”.

¿Cómo se juega La Rueda de la Suerte?

En cada programa hay tres participantes que tienen que descubrir una frase secreta que está en un panel.

Tienen que girar La Rueda de la Suerte, la cual les arroja una cantidad de dinero y es el que se llevarán a su acumulado en caso de que atinen a una letra que se encuentra dentro de dicha frase, también pueden comprar vocales para dar más rápido con la oración.

Giran La Rueda de la Suerte Foto: Especial

En cada ronda, se da una pista que hace referencia a la frase por descubrir. Puede ser una pregunta, una oración allegada, parte de la melodía de una canción o hasta un chiste.

El participante que descubra la frase se lleva el dinero que generó en la ronda y quien tenga la mayor cantidad tendrá la oportunidad de ir a la ronda final para sumar más efectivo y tener la posibilidad de ganar el automóvil.

Además, en el programa está la participación estelar de Menny Carrasco, exacadémico, que junto a su banda le pone ritmo a los arranques y cierres de las rondas.