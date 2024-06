¿Cuándo sale 'Infinite Icon', el esperado segundo disco de Paris Hilton?

Todo el mundo enloqueció y perdió la cabeza cuando Paris Hilton anunció que regresaría a la música tras casi dos décadas del lanzamiento de su ultra mega hit “Stars are Blind”. El segundo disco de la modelo, influencer, cantante, empresaria y diva se llamará “Infinite Icon” y a continuación te decimos todo lo que tienes que saber para no perdértelo.

Paris Hilton compartió a través de sus redes sociales que ofreció una fiesta de prelanzamiento de su disco “Infinite Icon”, en la cual también participó como una DJ que hizo una tremenda fiesta imperdible.

Por si fuera poco, artista neoyorkina compartió en sus redes una imagen donde se puede leer el título del álbum, acompañado de su nombre y de la fecha de lanzamiento.

Cabe recordar que Paris Hilton ya había creado expectativas sus redes sobre su disco “Infinite Icon”, mediante un video en el que aparecen personalidades como Demi Lovato, Kris Jenner y Lele Pons preguntándose cuál era la sorpresa que escondía Paris.

Asimismo, a lo largo de estos años, Paris Hilton ha dejado ver que sí tiene un interés legítimo en la música, pues ha lanzado sencillos como 'Good Time' (2013) y 'High Off My Love' (2015), y participó en temas de otros artistas como 'Lighter' (2023) de Steve Aoki, y 'Fame Won’t Love You' (2024) de Sia.

Asimismo, durante el verano del 2021 se unió a Christina Aguilera en un concierto del Orgullo de Los Ángeles para interpretar 'Stars Are Blind', canción que volvió a cantar en 2022, cuando apareció por sorpresa en un programa de la NBC junto a Sia y Miley Cyrus. Por si fuera poco, en junio de 2023 ofreció su primer concierto en el Teatro Fonda de Los Ángeles.

En una entrevista con Rolling Stone, Paris Hilton habló sobre su proceso para su álbum ‘Infinite Icon’: "Me sentí inspirada al instante y supe que teníamos que hacer este disco. Entramos en Sunset Sound Studio y acabamos grabando tres canciones en un solo día".

“Infinete Icon”, el segundo disco de Paris Hilton, será lanzado el próximo 6 de septiembre, mientras que la canción que será el segundo sencillo saldrá este mes de junio.