Salma Hayek lleva el sabor de la cocina mexicana al mundo

La actriz y productora Salma Hayek busca llevar al mundo el sabor de la cocina mexicana y la riqueza de la literatura nacional al mundo, pero también a las nuevas generaciones, a través de la serie Como agua para chocolate, basada en la novela homónima de Laura Esquivel.

“Para mí lo interesante, es ver cómo lo interpretan estas nuevas generaciones. Vale la pena volver a tocar esta historia, porque hay una gran fuerza en ella. Es maravilloso que podamos voltear desde el 2024 a esta historia y poder compartirla, platicarla, discutirla, darnos cuenta qué pasaba en ese entonces y lo que pasó hoy en día”, dijo ayer a través de una videollamada virtual desde Nueva York en conferencia de prensa, donde de manera presencial en la Ciudad de México estuvieron Irene Azuela, Ana Valeria Becerril, Azul Guaita, Andrea Chaparro y Ángeles Cruz.

La novela de Laura Esquivel, una de las joyas de la literatura mexicana, sigue la historia de Tita (en la serie interpretada por Azul Guaita), una joven que en la época de la Revolución Mexicana tiene un amor prohibido, pues su madre la obliga a quedarse junto a ella para que la cuide, al ser la hija menor de la familia. Sin embargo, a través de la cocina, ella expresa su pasión y rebeldía. La cocina se vuelve un espacio cargado de simbolismos.

La señora Laura Esquivel ha hecho un clásico que nunca va a pasar de moda, porque siempre habla de la verdad, de cosas que nos impactan y que nos mueven a todos y lo que es superinteresante, es la interpretación de las nuevas generaciones

Salma Hayek, Actriz y productora

Para Salma Hayek, quien es una de las productoras de la serie que llega a Max y HBO el 3 de noviembre, traer de vuelta la historia de Como agua para chocolate permite romper estereotipos sobre la importancia de la gastronomía mexicana y las resignificaciones que las mujeres ahora le dan a la cocina, antes considerada un lugar en el que se encerraba a las mujeres para cumplir con ciertos roles.

“Es la oportunidad de romper con estereotipos, somos unos artistas de la comida, tenemos las manos mágicas, la tierra mágica que le da un sabor diferente, tenemos la creatividad, la imaginación para crear platillos sofisticados en todas partes de la República. Antes las mujeres estaban esclavizadas en la cocina; sin embargo, Tita hace arte de esta esclavitud, lo convierte en magia donde puede tener una voz, expresar lo que siente, confrontar a todos los demás con la situación que está viviendo”, dijo Salma Hayek.

La actriz compartió que incluso ella ahora guarda una relación distinta con la cocina, pues su madre, de origen oaxaqueño, nunca le enseñó a preparar platillos porque no quería que se quedara encerrada cocinando.

De izq. a der. Andrea Chaparro, Ángeles Cruz, Azul Guaita y Ana Valeria Becerril. Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Mi mamá cocina maravilloso y nunca me quiso enseñar. Me decía, ‘no porque tienes talento y vas a cocinar delicioso y no vas a poder salirte de la cocina, yo quiero que hagas con tu vida cosas más importantes que la cocina’, en ese momento no lo entendí, lo entiendo ahora”, compartió.

Salma Hayek dijo que ahora se ha apoderado de la cocina y es el sitio donde demuestra amor a sus seres queridos.

“Eso no es sólo para lo que somos buenas (cocinar), regreso a la cocina porque es una parte de amar a mi familia, de estar en contacto con mi tierra cuando es comida mexicana, del derecho al placer que también nos han cuestionado demasiado, también en la meditación que surge cuando uno hace las simples cosas de la vida. No podemos perder el valor e importancia tan profunda que tiene cuando trabajamos con las manos, los sentidos, con esa cosa viva que es la comida”, expresó.

De ahí la importancia de traer la novela de Laura Esquivel a las generaciones más jóvenes. “Ésta es una historia de cambios, son cambios políticos dentro del país, pero también los cambios adentro de las casas y cómo las mujeres siempre hemos tenido que luchar para poder tener una voz o control de nuestro destino”, añadió.

“Hay una gran fuerza en estas historias y la maravilla es que podamos voltear desde el 2024”, secundó la actriz Irene Azuela.

En la serie, Irene Azuela es Mamá Elena, mientras que Azul Guaita interpreta a Tita. Por su parte, Ana Valeria Becerril dará vida a Rosaura, hermana de Tita y su rival de amores. Andrea Chaparro será Gertrudis, otra de las hermanas de Tita. Andrés Baida es Pedro Múzquiz; Ángeles Cruz interpreta a Nacha, la cocinera y mentora de Tita.

Como agua para chocolate ya había tenido una adaptación, en 1992 Alfonso Arau dirigió la película homónima, protagonizada por Lumi Cavazos, Marco Leonardi y Regina Torné. Ganó diez Premios Ariel.