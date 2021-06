Samuel García anuncia a Kumbia Kings en festejo y fundadores del grupo se contradicen ¿Van o no van?

Samuel García, quien aventaja los resultados del PREP, en busca de la gubernatura de Nuevo León, publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la convoca a sus simpatizantes a un festejo en la Macroplaza.

En la publicación de Samuel García se lee que los Kumbia Kings estarán presentes en dicho festejo, sin embargo, AB Quintanilla, fundador del grupo, aseguró que él no estará en la celebración del candidato.

A través de sus redes sociales, AB Quintanilla, hermano de la fallecida Selena Quintanilla, pidió al público que no se dejen engañar.

“No tengo programado venir a México hasta 2022. No voy a estar en Monterrey por la noche”, escribió AB Quintanilla para acompañar un video donde habló más sobre el tema.

“Vi un poster que tiene una foto mía con todo mi grupo y dice que me estoy presentando en Macroplaza, en Monterrey. No se dejen engañar raza, no voy a estar en Monterrey por la noche ni por el resto del año”, dijo el compositor en la red social, sin embargo, el video ya no está disponible en el perfil de AB Quintanilla.

Sin embargo, Cruz Martínez, el otro fundador de Kumbia Kings, dijo que el grupo si se va a presentar en el festejo de Samuel García. A través de su cuenta de Instagram ha promocionado el evento y dado adelantos del escenario.

“Hoy los Kumbia Kings a partir de las 7PM en la Macroplaza nos vemos por ahí. Llegan temprano!! Esto se va poner bueno!!”, publicó Martínez en su cuenta de Instagram.

Batalla legal por el nombre de Kumbia Kings

Cabe recordar que AB Quintanilla y Cruz Martínez tuvieron una pelea legal por el nombre de los Kumbia Kings, pues el hermano de Selena creó el grupo, pero tras el conflicto entre los fundadores.