Reconoce “El Bronco” triunfo de Samuel García; le sugiere que aprenda a cogobernar con el Congreso

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, reconoció el triunfo de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, en la contienda electoral por la gubernatura del estado.

En conferencia de prensa, destacó la participación de los electores neoleoneses, de quienes dijo que son muy inteligentes, porque distribuyeron el poder político en el estado y mientras le dieron la gubernatura a Movimiento Ciudadano, en el Congreso local no tiene representación.

En ese sentido, consideró que su sucesor deberá tener la disposición de cogobernar con el Congreso local, debido a que no tendrá legisladores de su partido.

“Le dieron la estafeta de gobernador, pero no le dieron el Congreso. Yo no creo, como lo hace el presidente (Andrés Manuel López Obrador), que debe tener la mayoría para gobernar, a veces tener las mayorías no hacen buenos gobiernos”, declaró.

Rodríguez Calderón rechazó darle algún consejo a Samuel García, porque dijo que no le gusta ser “oficioso”, pero sí le hizo algunas sugerencias.

Consideró que el próximo mandatario de Nuevo León deberá, en ocasiones, “guardar el hígado”, como a él lo hizo y consideró que también necesitará contar con integrantes en su gobierno que “aguanten, que tengan la piel un poco gruesa”.

Además, indicó que en un país en el que el el Ejecutivo federal pretende gobernar todo, será importante que tenga una buena relación con los representantes del gobierno federal.

Expresó que a pesar de que durante el proceso electoral sostuvieron diferencias, eso no implica que tenga algún problema con Samuel García y aseguró que todo está listo para realizar el proceso de transición.

Me cae bien Samuel, alguna vez lo dije, es un joven que ha trabajado, inquieto, no sé si tenga o no la experiencia, eso lo va a decir el propio gobierno, no le puedo dar ningún consejo, no estoy yo para dar consejos a nadie, no se trata de eso, los ciudadanos decidieron de manera mayoritaria por él, pensando que tiene la experiencia para gobernar. Si él me llegara a pedir alguna sugerencia, lo haría con mucho gusto, pero no andaré de oficioso