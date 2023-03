Sasha Sokol recordó que hace un año denunció públicamente a Luis de Llano por abuso sexual, cuando ella era niña de 14 años.

Sasha Sokol se pronunció hace un año sobre lo que vivió en la supuesta relación amorosa que tenía con el productor Luis de Llano, luego de que éste ofreciera una entrevista a Yordi Rosado en la que habló de dicho romance.

Así que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la exintegrante de Timbiriche mandó un poderoso mensaje sobre el caso y también a las víctimas de abuso.

Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer Sasha Sokol

mensaje de Sasha Sokol Foto: Especial

“En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen; pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas. He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia”, continuó Sasha Sokol.

Sasha Sokol dice que no es fácil alzar la voz

Finalmente, la cantante dejó algunas reflexiones que le ha dejado su experiencia como mujer víctima de abuso para inspirar a otras que han pasado por lo mismo.

Levantar la voz nunca es fácil. La vergüenza, el riesgo de sufrir más violencia y la impunidad, invitan al silencio. Entiendo y respeto a quienes hasta ahora han preferido callar” Sasha Sokol

“Cuando seamos más las que hablemos, serán menos los abusadores, pederastas y criminales que puedan esconderse en el silencio de unas, para seguir lastimando a otras”, señaló Sasha Sokol.

“Es difícil actuar, pero es dolorosísimo no hacerlo”, mencionó Sasha Sokol, quien explicó que hacer su denuncia la ayudó a sanar y encontró una red de personas solidarias.