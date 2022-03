Critican a Yordi Rosado por entrevista en la que Luis de Llano habla de Sasha Sokol: "apapacha a un pederasta"

El conductor Yordi Rosado fue criticado en las redes sociales por la entrevista que le hizo al productor Luis de Llano en la que confesó que sostuvo una relación con Sasha Sokol, cuando la cantante estaba en Timbiriche.

Durante la entrevista, Luis de Llano reveló que “se enamoró” de Sasha Sokol por la constante convivencia que tenían, pues ella era integrante del grupo juvenil Timbiriche, del que el hombre era el creador y productor.

Asimismo, Luis de Llano indicó que la relación duró solamente seis meses y que posteriormente tanto él como la cantante mantuvieron una relación únicamente profesional.

te puede interesar Usuarios se lanzan contra Luis de Llano y lo comparan con Sergio Andrade

Sin embargo, Sasha Sokol salió a hablar y acusó al productor de abuso, dijo que en realidad fueron cuatro años de relación, hasta que ella le confesó a su mamá lo que estaba pasando con Luis de Llano, por tal motivo la cantante se fue a estudiar al extranjero.

Usuarios se lanzan contra Yordi Rosado por entrevistar a Luis de Llano

En redes sociales, los usuarios de Internet criticaron a Yordi Rosado por lo que ocurrió en la entrevista, luego de que el conductor le preguntara a Luis de Llano sobre el caso de Sasha Sokol.

El presentador le agradeció la confianza por abrirse y contar su versión de la historia, por lo que los cibernautas acusaron a Yordi de “apapachar a un pederasta”.

"Vamos a ver si Yordi Rosado realmente hace lo correcto. No es cuestión de popularidad, es cuestión de integridad"; "Yordi Rosado destruyendo carreras!"; "Yordi Rosado apapacha a un pederasta. Yordi, da pena"; "No mmn, creen que Yordi Rosado no sabe el tipo de cosas que hacen en Televisa? Por favor, no sean tan ingenuos, ya que borre el video”, fueron algunos de los comentarios.

KR