Sasha Sokol: Soy una mujer que levantó la voz

La cantante Sasha Sokol señaló que la denuncia contra Luis de Llano, quien mantuvo con ella una relación cuando era una niña de 14 años, continúa y espera que en uno o dos meses haya una resolución del caso.

“Soy una mujer que levantó la voz, no es que yo lo considere o no. La denuncia por supuesto que continúa y yo espero que en uno o dos meses tengamos una resolución y entonces platicamos”, dijo en una entrevista con periodistas que la abordaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

La protagonista de varias telenovelas fue asediada por el llanto, al saber que gracias a su denuncia varias mujeres levantaron la voz. En junio del 2022 interpuso una denuncia contra Luis de Llano por daños morales.

En la breve conversación que sostuvo con los periodistas se pronunció sobre el mensaje que hace algunas semanas le envió Yordi Rosado ofreciéndole una disculpa por la manera en que abordó la relación que tuvo con De Llano, quien cuando anduvo con ella era un hombre de 39 años.

“Mira, yo sé que todos estamos aprendiendo cómo tocar temas delicados, para mí no es nada fácil, no estoy acostumbrada a hacer esto, para la prensa tampoco lo es, y entiendo que la reacción de Yordi haya sido, pues la que fue, pero creo que, si no aprendemos a nombrar las cosas, no vamos a poder aprovechar las áreas de oportunidad que tiene lo que está pasando”, dijo.

Shasha Sokol señaló que Yordi Rosado pudo haber reaccionado de una manera distinta y hacer la diferencia. “Mi único comentario fue que la empatía es importante, ¿y a qué me refiero con esto?, cuando tú haces una entrevista, tú no sabes qué es lo que te van a decir tus entrevistados, pero si tú normalizas lo que dicen, no ayudas a que termine, y creo que en ese sentido hubiese sido, desde mi punto de vista, mejor que Yordi hubiera dicho algo como ‘oye, ¿no te parece que Sasha era muy chiquita para andar contigo?, ¿no te parece que tú estabas en una posición de poder frente a Sasha que trabajaba contigo?’, pero no lo hizo”, apuntó.