¿Selena Gómez y Benny Blanco están comprometidos? Esta es la pista que lo confirmaría | FOTO

Aseguran que Selena Gómez está comprometida con Benny Blanco. La noticia ha sorprendido al mundo entero, ya que nadie esperaba que la relación entre la cantante y el productor fuera a llegar demasiado lejos.

Sin lugar a dudas, el noviazgo entre Benny Blanco y Selena Gómez no empezó de la mejor manera, puesto que al darla a conocer al público, la audiencia no entendía cómo una mujer tan atractiva como la actriz estaba en una relación con un hombre que no es muy agraciado.

Sin embargo, con el tiempo, en redes sociales la pareja se ha dejado ver profundamente enamorada y particularmente, el también DJ ha dejado ver la admiración y amor que siente por su pareja, al asegurar en el pasado que ni él entiende cómo logró que Selena fuera su novia.

La pareja se conoce desde el año 2010, cuando colaboraron en la canción "I Can't Get Enough" y de acuerdo con las declaraciones de la dueña de Rare Beauty, su relación comenzó hace poco más de un año, pues salieron alrededor de seis meses antes de confirmar su noviazgo a finales del 2023.

La pista sobre el compromiso de Selena Gómez y Benny Blanco

Hasta el momento, ni Benny Blanco ni Selena Gómez han confirmado que se van a casar, pero seguidores de la pareja aseguran que una foto revelaría que ya hay planes de matrimonio y una sortija de compromiso en la vida de los artistas.

La intérprete de "Single Soon" compartió una publicación en la que podemos ver varios fotos de una visita de la pareja en la playa, lo que levantó sospechas, pues los rumores aseguran que Selena se comprometió con Benny en una casa en la playa.

Sin embargo, fue en otra foto, donde podemos ver a Selena tomarse una foto en el baño, en compañía de su pareja, que la famosa aparece con un vestido de fiesta, el cabello un poco desordenado y cubriendo con un emoji de corazones sus dedos.

#SelenaGomez sparks engagement rumors with hearts emojis covering ring finger in new selfie with boyfriend, #BennyBlanco pic.twitter.com/bGvHCcFjcI — All Tea All Shade (@TeaTimeTips2) August 9, 2024

La foto resultó sospechosa para el público y destacan que podría ser que la famosa haya tratado de esconder el anillo de compromiso, pues al parecer ni ella ni el productor tienen mucha prisa por anunciar que se casarán, si las sospechas resultas ciertas.

En sus últimas entrevistas, la pareja ha dejado ver que están deseosos de avanzar en su relación y que incluso les gustaría formar una familia juntos. La misma Selena Gómez reveló recientemente que pensaba en adoptar un hijo y ser madre soltera, hasta que comenzó su amor con Benny Blanco y ahora, todo ha cambiado.