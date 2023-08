Selena Gomez regresa a la música con 'Single Soon' ¿de qué habla la canción?

Selena Gomez emocionó a todos sus fans en el mundo, pues anunció su regreso a la música tras un año con su próximo sencillo “Single Soon”, del cual te compartimos todos los detalles.

Fue a través de sus redes sociales que Selena Gomez, quien se ganó el corazón de muchos con su mega hit “Love You Like a Love Song”, hizo el inesperado, pero bien recibido anuncio de su próximo sencillo, el cual ya ha despertado muchas ansias y expectativas entre los fans.

"Hace tiempo que me piden música nueva. Ya que no he terminado con SG3, quería sacar una pequeña canción divertida que escribí hace un tiempo, que es perfecta para el final del verano. SINGLE SOON", explicó la actriz y cantante junto a una serie de fotografías promocionales de la pista.

¿De qué trata "Single Soon" de Selena Gómez?

“Single Soon” llegará a todas las plataformas digitales el próximo viernes 25 de agosto y los fans no dejan de manifestar sus deseos de escuchar la canción ya en redes.

Por ello mismo, los más grandes seguidores de Selena Gomez han empezado a especular y hacer teorías respecto a qué dirá la canción de “Single Soon”, tomando como referencias las fotos que compartió la famosa.

En una de estas imágenes aparece Selena en una limusina junto a dos chicas, aparentemente listas para irse de fiesta y disfrutar de la soltería. En otras, la cantante comparte polaroids de sus outfits y de ella posando.

Selena Gomez stuns in photos for her new song “Single Soon.” pic.twitter.com/CUTIUDhty3 — Pop Crave (@PopCrave) August 17, 2023

Sin embargo, la foto que más ha causado duda entre los fans es una que muestra una serie de objetos muy random, como un control de Xbox, unos lentes, negativos de fotos, una serie de dibujos bien bellacos y un post it con el mensaje “lo siento, no puedo, no me odies”.

Esto ha hecho teorizar a los fans que la canción será acerca de una chica que quiere terminar con su novio, tras estar aparentemente en una relación sana pero que a ella ya le fastidió. Quedará esperar el lanzamiento del sencillo para confirmarlo.