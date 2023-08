Toñita pide que se detenga el hate a Yahritza y su Esencia y los invita a comer un 'taquito de sal'

Yahritza y su Esencia son la banda más odiada de todo México tras sus declaraciones en las que bajita la mano calificaron a la gastronomía nacional como repugnante e inferior al “chicken” de su natal Washington. Esta situación los ha llevado a recibir una gran ola de hate, al grado de que cancelaron su concierto de la CDMX.

No obstante, no toda la gente desprecia a Yahritza y sus hermanos, pues Toñita de La Academia salió en su defensa y le pidió a todo el pueblo de México que ya deje de atarlos, pues argumentó que son jóvenes a los que les falta mundo, motivo por el cual hasta los invitó a comerse unos taquitos de sal con ella.

Mientras Yahritza y su hermano le hacen el feo al refresco en bolsa, Danna Paola toma coca cola en bolsa en un video clip. pic.twitter.com/LTmpluYOgK — َ (@rafaphysical) August 10, 2023

En un encuentro con la prensa de farándula, Toñita emitió su opinión respecto a la funa que han recibido los Yahritza y su Esencia; la famosa afirmó que los hermanos no ningunearon la comida mexicana conscientemente, sino porque les falta experiencia, vida y conocer la gastronomía insípida de blancos anglosajones amantes de los chicken nuggets.

“Si algo tenemos en México es la gastronomía mexicana que está deliciosa. Tan solo, creo yo, que son niños que no tienen la experiencia, acuérdense que fue un golpe de la nada, están chavitos, todos cometemos errores, yo cometí tantas tonterías cuando estaba chavita porque no sabía moverme en el medio”, señaló.

Por ello, Toñita invitó a Yahritza y su esencia a expandir su paladar y probar cosas vernáculas, como los taquitos de sal y tuétano.

Toñita Especial

“Hay que entender algo: para ellos la comida de Washington D.C. es rica, pero es porque no han probado lo sabroso de México, no han probado lo rico, váyanse a Veracruz, en cualquier pueblito te hacen unas enchiladas deliciosas, no sabes lo que es un taquito de sal con tuétano, o sea es una delicia o taquito a mano con quesito de vaca fresco”, comentó.

“Yo creo que a ellos les falta más mundo, están chavitos, deben de entenderlos, no hay que linchar a las personas por un error, creo yo. Yo soy fan de su música, entonces creo que sí la regaron, pero hay que ser conscientes”, finalizó Toñita.