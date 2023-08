Critican al comediante Gustavo Munguia por chiste transfóbico de Wendy Guevara: 'tiene palanca'

Wendy Guevara se convirtió en la reina de toda la farándula mexicana tras ganar “La casa de los famosos México” con su gran carisma, personalidad, estrategia y deseo de fiesta; por ello muchos otras “celebridades” han aprovechado para colgarse un poco de su fama, como su presunto novio Marlon, a los cuales se les suma el comediante Gustavo Mungia, quien está siendo funado en redes por un desafortunado chiste que hizo.

Y es que Gustavo Mungia, conocido por salir en “La hora pico” e interpretar al personaje Paul Yester, hizo un chiste transfóbico dedicado a Wendy Guevara, que no le pareció a absolutamente a nadie en las redes.

Wendy Guevara. Foto: Especial

Fueel productor de tv Reynaldo López quien compartió en su cuenta de Twitter el video en el que Gustavo Mungia hizo su polémica broma, mientras demás hacía una serie de caras perturbadoras.

El chiste en cuestión señala que Wendy ganó “La casa de los famosos México” debido a que tenía “palanca”, haciendo referencia a que tal herramienta en realidad es su aparato reproductor previo a su transición, lo cual invisibiliza su identidad como mujer.

"¡Tengo un berrinche! No sé si vieron La casa de los famosos, ganó la Wendy, que dicen tiene palanca, palancota… bueno, eso dicen", pronunció en el video el comediante.

Gustavo Munguia Especial

Como era de esperarse, los fans de la Wendy Guevara despotricaronen contra de Gustavo Mungia y lo funaron en redes, tachándolo de transfóbico y de hacer comedia rancia, como la de Platanito.

"Pero cuando no tienen trabajo ahí andan llorando: ‘El standup no es comedia si no humilla', 'Mis chistes son blancos, solo buscan agredir', 'No entiendo por qué no tengo trabajo, si solo trataba de burlarme de una tragedia'", "La jubilación anticipada a veces es muy necesaria", “Ya saquen esos chistes anacrónicos de todos lados" y "Este personaje fue la única 'representación' con la que yo crecí, solo una burla y un chiste para ellos y sus televidentes", señalaron.