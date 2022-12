Sergio Corona revela que canceló un boda por amenazas de muerte: "era su hija preferida"

Sergio Corona reveló que tuvo que cancelar una boda en su juventud, pues su suegro tóxico lo amenazó de muerte.

Así lo narró a “De primera mano”, programa al cual Sergio Corona dio los escabrosos detalles de cómo fue amedrentado:

"Llegué a la casa de mi mamá. Estaba llorando: '¿por qué lloras mamá?', dice: 'es que me habló equis persona para decirme que si no te quería ver muerto que hablaras con el papá de tu novia'", inició.

"Me preocupó, entonces en ese momento empecé a localizar al señor y lo localicé porque vivía separado y le dije que nos viéramos al día siguiente, aceptó, nos vimos, platicamos, me disculpé", agregó Sergio Corona.

"Él muy sentido porque era su hija preferida, predilecta. Estaba muy sentido de que no hubiera platicado con él y pedirle la mano a él, ya había invitaciones a la boda, todo eso", abundó.

Sergio Corona dijo que le contó a su novia las acciones de su padre, lo cual fue contraproducente: "le dije que había hablado con su papá, '¿y por qué no me avisaste?', le dije: 'no tenía por qué avisarte porque habló...' y me dice: 'pues cada vez que quieras hablar con mi papá tienes que decirme que vas a hablar con él'".

"Le digo: 'pero no tengo que avisarte si tú papá quiere hablar conmigo, yo voy a hablar con él... a la hora que sea y no te voy a andar pidiendo permiso', por ese simple hecho no nos casamos, cómo iba a ser posible... Se terminó la relación", finalizó.