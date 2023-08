Sergio Mayer podría demandar a Sofía Rivera Torres; 'me acusó de corrupto'

La Casa de los Famosos sigue dando mucho de qué hablar entre quienes estuvieron involucrados, desde las conmovedoras noticias de quienes alcanzaron lo más alto de la fama gracias al reality show, hasta tensiones que trascendieron la pantalla.

Este último es el caso del exdiputado y exintegrante de Garibaldi, Sergio Mayer, y la conductora Sofía Rivera, quienes se vieron envueltos en una serie de declaraciones por parte de la esposa de Enrique Videgaray, quien acusó a Mayer de corrupto.

Al salir de La Casa de los Famosos, Mayer expresó su molestia por las declaraciones de Rivera y puntualizó que esa declaración podría culminar en un tema legal, pues la conductora lo acusó de corrupto.

En entrevista con Jessie Cervantes, Sergio Mayer expresó que ya limó asperezas con algunos de los habitantes con quienes tuvo roces y aclaró que mucho de lo que hizo y dijo dentro de la cada más famosa de México formó parte de una estrategia.

"Con todos he tratado de tener momentos de reconciliación, porque hubo unos que, bueno...", dijo Mayer en el programa de Exa. "Con Ferka fui muy rudo y eso hizo que el Albacete estuviera sobre mí. Según el dice que estuvo sobre mí, pero lo único que hacía era nominarme, pero nunca tuvo una confrontación real, que era lo que yo buscaba", apuntó el exdiputado.

Con respecto a lo declarado por Sofía Rivera, Mayer respondió: "Sofía llegó a acusarme de corrupto, o sea, cosas que van más allá de decir que eres manipulador, que eres rudo, me dijeron que fui el jugador más rudo de la casa y pues sí, yo no tengo problema en que ese tipo de señalamientos me lo shagan, pero ya irse al grado de decir que soy un corrupto me parece delicadísimo".

"Incluso puede implicar un tema legal, por difamación, por calumnia y eso es lo que no se vale", señaló el exgaribaldi y exdiputado, quien formó parte del Team Infierno dentro de La Casa de los Famosos.

