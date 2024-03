Sergio Mayer regresa a 'La casa de los famosos'... pero de Telemundo ¿cuándo entra?

Tal parece ser que “La casa de los famosos” de Telemundo no ha logrado tener la audiencia que se tenía previsto, pues la corporación decidió hacer que Sergio Mayer se sumara a la nueva edición del reality, para ver si así levanta.

Cabe destacar que Thalí García y Gregorio Pernía decidieron abandonar el reality de manera inesperada, por lo que la regla es que deben entrar reemplazos para estos elementos. No obstante, la razón de Thalí no es cualquier cosa, pues ella firmó que la producción de “La casa de los famosos” la drogó y la encerró con Lupillo Rivera, quien la ayudó como todo un caballero de escaza melena.

Veo a varios diciendo que si Sergio Mayer entra si podrá romper tierra que por sus estrategias y no se que, solo les recuerdo que el duro tanto en la casa de los famosos México porque estaba en team con Wendy, sin ella ese team no era nada y la que se ataque.



#LCDLF4 pic.twitter.com/zLyD736ecI — Lou (@sarthict) March 14, 2024

“Hubo un día, Lupillo cuando salga podrá dar fe, que estoy segura que me drogaron. Les dije que no me quería tomar una pastilla, hicieron que me la tomara y de repente yo veía doble en el cuarto con Lupillo, suite donde vivía encerrada”, señaló Thalí.

Lupe me dijo ‘quieres que te ayude a vomitar’, bendito Dios yo compartía esa suite con un hombre, un caballero, ¿les parece correcto?”, añadió.

Sergio Mayer y Adame vienen con todo y soporten#LCDLF4 pic.twitter.com/OYZL0jrqBB — kᶤⓀ𝒾т𝐀 💅👑 (@kikitag15) March 14, 2024

Pese a su turbia salida, los ejecutivos de Telemundo decidieron continuar con el show y metieron en su lugar a Geraldine Bazán y Patricia Corcino. Sin embargo, ellas no van a ser las únicas, pues según la revista TV Notas Sergio Mayer también se va a incorporar al reality.

Aún no se ha anunciado de manera oficial la entrade de Sergio Mayer a “La casa de los famosos”, pero los fans esperan que sea una realidad y que ocurra muy pronto, pues desean ver cómo el actor se podría poner a pelear con Alfredo Adame.

No obstante, otras personas están criticando tal decisión en caso de que sea real, pues señalaron que Sergio Mayer no es más que un señor nefasto que se aprovechó de los integrantes del Team Infierno.