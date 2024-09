¿Cuál es el setlist de los conciertos de Metallica en el Estadio GNP Seguros?

La banda Metallica está en México para ofrecer cuatro noches llenas de puro poder y thrash metal, con sus grandes éxitos, pero también van a emocionar con canciones del más reciente disco llamado 72 seasons con el cual trataron de volver a la vieja escuela con sonidos más pesados y canciones de más larga duración.

Metallica, conformada por James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo y Kirk Hammett, planearon esta gira para sorprender a sus fans no solo de manera musical, sino también visual con un espectáculo 360 para que toda la gente disfrute del show y se vaya con una agradable experiencia.

La banda famosa por temas como “Enter Sandman” y “Master of puppets” tiene preparado un setlist de lujo, como nunca antes en otra gira, así lo dieron a conocer los propios integrantes de la agrupación en distintas entrevistas y también en su documental en el que presentaron el disco de 72 seasons en todos los cines del mundo hace dos años.

¿Qué canciones va a tocar Metallica en sus conciertos de CDMX?

Metallica señaló que en sus cuatro fechas el setlist va a ser diferente, esto para motivar a los fans a que vayan los cuatro días a los conciertos y que se sorprendan con un setlist diferente en cada ocasión.

Si bien no se tiene definido el setlist, pero con base en las presentaciones en otros países se pueden deducir cuáles son los temas que no faltarán en estos conciertos de la banda estadounidense.

Robert Trujillo aseguró en el documental del álbum que una de las canciones que hicieron para que los fans interactuaran con ellos era “If darkness Gad a son” para que los fanáticos gritaran en la canción “¡Temptation!”, así que seguramente esa será una de las imperdibles sobre todo porque es del nuevo disco “72 seasons”.

Metallica no se puede ir sin tocar sus clásicos como “For Whom the Bell Tolls”, “Enter sandman” o “One”.

Estos serían los dos setlist de Metalllica en México según los conciertos anteriores de la gira por Europa y Estados Unidos, sin embargo, cabe aclarar que puede varias.

Primer Setlist de Metallica

Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets

Segundo setlist de Metallica

Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle

Welcome Home (Sanitarium)

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Inamorata

Fight Fire With Fire

Moth Into Flame

One

Enter Sandman