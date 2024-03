Esta es la letra de 'Última', la canción con que Shakira ¿termina la tiradera a Piqué?

La cantante Shakira lanzó su nuevo álbum llamado “Las mujeres ya no lloran” y una de las canciones del disco se llama “Última” que a tan solo unos minutos de haberse estrenado el disco se convirtió en una de las favoritas de los fans de la colombiana.

Se trata de un tema que ella canta sola acompañada del piano y los fans aseguran que seguramente la canción está dedicada a Piqué, porque habla sobre cómo se terminó el amor en su relación.

La cantante le reclama por cómo él se cansó de la relación y asegura que él le reclamaba porque lo hacía sentir que nada era suficiente para ella. Cabe recordar que Piqué engañó a la colombiana con Clara Chía, una joven veinteañera que trabajaba en la empresa del exfutbolista.

Si bien el disco de “Las mujeres ya no lloran” tiene todos los éxitos de Shakira en los que se lanzó contra su ex, también tiene canciones en las que habla sobre conquistar a alguien, como es el caso del tema “La puntería”, el cual canta junto a Cardi B.

Letra de la canción de “Última” de Shakira

Antes que nada te agradezco lo vivido

Por favor déjame hablar no me interrumpas, te lo pido

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido

Si estuviste confundido, ahora yo me siento igual

Seguramente con el tiempo te arrepientas

Y algún día quieras tocar mi puerta

Pero ahora he decidido estar sola

Se me perdió el amor a mitad de camino

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino

No trates de convencerme, te lo pido

Que ya está decidido, nos queda lo aprendido



Tu querías salir y yo quedar contigo en casa

Tu comerte el mundo y yo solo quería tenerte

Ya ni tus amigos con los míos combinaban

Más fácil era mezclar el agua y el aceite

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba

Y que para mí todo era un poco insuficiente

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama

Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente

Seguro con el tiempo me arrepienta

Y algún día quiera volver a tocar tu puerta

Pero ahora debo aprender a estar sola



Se nos perdió el amor a mitad de camino

Como es que te cansaste de algo tan genuino

No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido



Se nos rompió el amor a mitad de camino

Como es que te cansaste de algo tan genuino

No trates de convencerme, te lo pido, que ya está decidido, nos queda lo aprendido