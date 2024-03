¿Cómo sigue Belinda? Operaron a la cantante por sospecha de tumor

La cantante Belinda sigue recuperándose, pero su mamá ya dio a conocer la verdadera causa que llevó a la artista a ser hospitalizada y operada de emergencia.

Belinda Schull, la mamá de la cantante, viajó de la Ciudad de México a España y contó que la intérprete de “Sapito” fue operada de emergencia porque existía la sospechad e que tenía un tumor.

Sin embargo, la mamá de Belinda dijo que tras la cirugía los resultados señalaron que era negativo, por lo que la cantante no tiene tumor.

“Ha sido un momento difícil de salud, pero sigue recuperándose en casa. Fue un tema de salud de un día para otro que hubo que operarla. Los resultados fueron negativos (a un tumor)”, mencionó la mamá de Belinda a los medios de comunicación.

La madre de la cantante aseguró que recibieron muy felices la noticia de que la intérprete de “Luz sin gravedad” no tenga un tumor.

¿Qué dijo el papá de Belinda sobre la salud de la cantante?

Asimismo, la señora señaló que don Ignacio Peregrin, papá de Belinda, se iba a quedar con ella a cuidarla, mientras ella tuvo que viajar a España con su hijo Ignacio.

Por su parte, el papá de la cantante no quiso hablar de nada, dijo que no sabía sobre el estado de salud de su hija y aunque se nota que estuvo a punto de contar los detalles, parece que después recordó que no tenía que decir nada y señaló que se le habían olvidado los términos médicos y que no quería decir algo equivocado que podría provocar el enojo de los médicos.

La cantante Belinda sigue ausente de las redes sociales, pues se está recuperando en casa y está preparando su nuevo disco y tiene en puerta el estreno de la serie de paco Stanley ¿Quién lo mató?, en la que interpreta a Paola Durante.