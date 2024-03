Belinda revela la verdadera razón por la que la hospitalizaron: 'Fue colapso'

La cantante Belinda dio a conocer las verdaderas razones por las que fue hospitalizada de emergencia y tuvo que cancelar uno de sus conciertos en Veracruz.

La intérprete de “Sapito” publicó un mensaje en el que señaló que el motivo por el que la hospitalizaron fue porque le dio un colapso debido a exceso de trabajo, ya que está preparando su nuevo disco, está grabando una serie de televisión y además da conciertos.

“A todos los que me están preguntando y mandando mensajitos de apoyo, muchas gracias. Estos meses he trabajado muchísimo sin parar, estoy terminando mi disco y al mismo tiempo haciendo una serie que requiere de muchísimo trabajo y disciplina, a veces dejamos los temas de salud para después esto fue lo que me causó este colapso. Los amo mucho y espero recuperarme pronto para seguir con mis compromisos”, escribió la cantante de “Luz sin gravedad” en un mensaje en sus historias de Instagram.

Comunicado de Belinda sobre su salud Foto: Instagram

Belinda publicó, en la madrugada, de este jueves, una fotografía en la que se le puede ver desde una cama de hospital con el suero intravenoso, además de que para acompañarse tenía un osito de peluche de colores pastel.

La cantante se iba a presentar en Coatzacoalcos, Veracruz este viernes, pero por sus problemas de salud se canceló el concierto y se espera que la artista reagende sus compromisos profesionales una vez que ya esté recuperada.

Belinda publica foto desde el hospital Foto: IG @belindapop

Todos los proyectos en los que trabaja Belinda

Después de que Belinda lanzó el tema “Cactus”, se sabe que hizo colaboraciones musicales con Natanel Cano y el vocalista de Marca Registrada, pues al parecer la cantante tiene previsto irse con todo a los corridos a los cuales ella ya bautizó como Coquette.

Estará en la serie de Mentiras de Amazon Prime Video, la cual ya se comenzó a rodar y ella mencionó que es una serie muy demandante debido a que es un musical.

Y los fans esperan el lanzamiento de su nuevo álbum, el cual todavía no tiene fecha para salir, pero será uno de los que más expectativas causarán.