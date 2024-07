Silvia Mariscal reacciona a los memes de Doña Refugio en 'Teresa' y desactiva sus redes sociales, ¿se molestó?

Silvia Mariscal, actriz que da vida a Doña Refugio en la novela Teresa, ha reaccionado a los memes sobre su personaje, en los cuales critican a la madre de Teresa (interpretada por Angelique Boyer) por no querer ver a su hija progresar y salir de la vecindad en la que vivían para buscar un futuro más acomodado.

Muchos aseguran que Silvia Mariscal "no soportó" las críticas al personaje de Doña Refugio y por ello, después de hablar de ello en una historia en Instagram, la actriz desactivó su cuenta, por lo que en la actualidad hay varias que se tratan de hacer pasar por la original.

Usuarios en redes sociales destacan que en esta ocasión el "hate" no iba dirigido en lo absoluto para la actriz, sino para el personaje ficticio en Teresa, al cual desde hace tiempo han señalado de "conformista" por no dejar que su hija busque un estatus social más alto ni les brinde ayuda una vez que tiene las comodidades para ello.

Ya me volví adicto a los memes de doña Refugio de Teresa 😂😂 pic.twitter.com/CqqimTvBvG — Alvaro RV (@TheAlvaroRv) July 20, 2024

Los mismos memes han cambiado en varias ocasiones el nombre de Doña Refugio y la critican por señalar que romantiza la pobreza mientras recuerdan momentos de la novela en los que ella se niega a salir adelante a pesar de que su hija quiere apoyarlos.

Silvia Mariscal reacciona a los memes de Doña Refugio

A pesar de que en redes sociales había quien incluso alababa la actuación de Silvia Mariscal, pues en el pasado ha realizado todo tipo de papeles, parece ser que la actriz no se tomó muy bien las críticas que recibió el personaje que encarnó en Teresa.

La famosa publicó una historia con un gran fajo de billetes, en el que escribía "sigan viendo Teresa, a mi me siguen llegando regalías y hasta tengo para mantenerlos a todos", expresó. Así, la mujer dejó claro que a ella no le molesta que se hable de ella, siempre que se siga consumiendo el contenido en el que ha participado.

Silvia Mariscal reacciona a los memes de Doña Refugio. Foto: Instagram

Poco después de la publicación de la historia, la cuenta de Silvia, @silvia_mariscaltv, fue desactivada. Después, señalaron que se realizó una cuenta falsa con el nombre de la actriz que buscaba hacerse pasar por ella.

Por la desaparición de su cuenta en Instagram, los usuarios en redes sociales aseguran que Silvia Mariscal "no soportó" el meme que existe sobre su personaje en Teresa, a pesar de que los chistes siempre fueron para Doña Refugio, más no para la actriz mexicana, por lo que no entendían por completo el motivo de su molestia.