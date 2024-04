Slipknot viene a México por primera vez en solitario; checa fecha, lugar y venta de boletos

La banda de un metal Slipknot regresa a México para dar su primer concierto en solitario, ya que en todas sus visitas al país lo había hecho en festivales de música, pero ahora la agrupación complacerá a sus fans con su espectacular show de solita.

El grupo que interpreta temas como “The Devil and I” o “Eyeless” vendrá a México nuevamente a finales del 2024 para sorprender a sus seguidores con su gira Here comes the pain.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Slipknot en México?

Slipknot se presentará en México el próximo mes de noviembre con dos fechas, una en Ciudad de México y otra en Guadalajara.

En Guadalajara el concierto será el 8 de noviembre en Calle 2, mientras que en CDMX será el 9 de noviembre en el Parque Bicentenario.

¿Cuándo salen a la venta y cuánto cuestan los boletos para Slipknot?

Los boletos para ver a la banda liderada por Corey Taylor se venderán el 2 de mayo a las 11 de la mañana en una preventa especial para el banco de Banorte.

La venta General será el 6 de mayo, igualmente a las 11 de la mañana. Para CDMX se venderán en Superboletos y para Guadalajara en Funticket.

Preventa: 2 de mayo 11 am por Superboletos/Funticket

Venga General: 6 de mayo 11 am por Superboletos/Funticket

Además los fans tienen que hacer un preregistro para poder acceder a la preventa y se tienen que meter al sitio web de https://mailchi.mp/522c0e7d0477/i8l4un1g2g.

Slipknot anuncia conciertos en México Foto: Especial

Slipknot celebra sus 25 años

El espectáculo con el que vendrá Slipknot a México en noviembre será uno de los más memorables, ya que la banda celebra su 25 aniversario, por lo que promete interpretar sus más grandes temas como “Psychosocial”, “Wait ans bleed”, “Spit It Out”, “Surfacing”, “Duality”, “Before I forget you”, “Eyeless” y la aclamada “Snuff”.

Este show promete ser mejor que el último que trajo la banda de Corey Taylor y es que cabe recordar que la última vez que la agrupación vino al país fue en el Hell and Heaven 2023 en el pasado mes de noviembre, el cual fue un festival muy atropellado ensombrecido por la mala organización.

Los fans se quejaron de la falta de baños, de las varias horas que pasaron afuera del Foro Pegaso de Toluca para poder entrar y por la mala visibilidad que había en la zona VIP, por lo que esperan que la experiencia sea mucho mejor ahora que la agrupación viene en solitario a un recinto que sí está ubicado en la Ciudad de México.