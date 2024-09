Sol León dice que su hija Miranda huyó de casa con Ysrael Barajas y ella responde: 'A mi me corrieron' | VIDEO

Sol León apareció en un directo llorando donde señalaba estar sumamente preocupada por su hija, Mirandita, quien hace poco se fue de casa. La famosa influencer asegura que el novio de la joven, Ysrael Barajas, quiere poner a la creadora de contenido contra su familia.

No ha sido un secreto que Miranda León dejó la casa de sus padres recientemente y los detalles de los motivos no se habían revelado ni por su madre Sol o por cualquier otra persona, por lo que empezaron las suposiciones al respecto.

Sol León llora por Mirandita León

Fue en un reciente directo en redes sociales que Sol León reveló el motivo por el que su hija dejó su casa, hablando así de la relación de su hija con Ysrael Barajas y como comenzó el conflicto cuando un famoso cantante quiso colaborar con ella musicalmente:

Sol menciona que "el novio pend*** estúpido Ysrael Barajas, le prohibió la colaboración", llena de rabia y tristeza, "la trató como una basura, le gritoneó y la terminó". La influencer aseguró que esto lo puede confirmar Yeri Mua. En ese sentido, Sol mencionó que "hay hombres que no soportan ver brillar a las mujeres al grado de separarlas de su familia" y que por ello la separó de su familia.

Menciona que ella "está sola por la manipulación de ese estúpido" y que por ello ella tuvo un ataque de ansiedad reciente en el que tuvo que ir una ambulancia por ella. "Miranda recapacita, ninguna mujer merece ser manipulada por ningún pend***", imploró, señalando que el joven faltó al respeto al grabar un video en el que ella esta dormida con la canción 'San Lucas' de Kevin Kaarl.

Miranda León aclara qué pasa con su madre, Sol León

Miranda inició su directo al decir que los temas familiares "no se tocan en vivo", pero que decidió reaccionar a lo que dijo su madre sobre su pareja. "Yo no me salí de mi casa", sentenció la joven, "a mi me corrieron, no fue mi papá".

La joven asegura que todo va bien aunque estar fuera de su casa no ha sido sencillo. "No crean todo [...] no quiero regresar a esa casa porque fue muy fea la manera en la que me sacaron. Yo no estoy viviendo con Ysrael", aclaró.

Miranda aseguró que su padre y su novio, Ysrael, solo la han apoyado en este proceso, señalando que su mamá fue quien la sacó y dijo que "en esa casa no está bien" y pidió que le dijeran a Sol que la dejara hablar con su hermana y ver a su papá.

¿Quiénes son Sol León y Mirandita León?

Recordemos que Sol León alcanzó la fama en redes sociales gracias a la transmisión de directos en los que presume su estilo de vida lujoso y su figura, la cual asegura obtener gracias a sus fajas. La mujer también ha sido infame porque muchos no creen de lo que cuenta.

En sus videos, la mujer presentó a sus dos hijas, la mayor siendo Miranda, una joven cuya edad no está del todo clara, pues mientras muchos dicen que tiene 23 años, ella ha sostenido por años que tiene 17 y hasta este 2024 cumplió lo 18.