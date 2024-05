Sophie Turner habla de su doloroso divorcio con Joe Jonas, 'me faltaba la fuerza para defenderme'

Tras ocho meses de silencio, Sophie Turner rompió el silencio sobre el complicado divorcio que atravesó con Joe Jonas. La actriz describió el periodo del anuncio de separación como "los peores días" de su vida, pues a su imagen le rodearon fuertes críticas sobre su maternidad.

Sumado a las dudas de qué tan buena madre era, Sophie Turner también vivía incertidumbre sobre si tendría o no la custodia de sus hijas. De este modo, la artista asegura que en más de una ocasión dudó sobre su capacidad para superar la delicada situación que vivía.

Y es que fue mientras ella trabajaba en el Reino Unido, en el rodaje de la serie Joan, que salió a relucir la información sobre su ruptura y divorcio con Joe Jonas, mientras él cuidaba de las pequeñas.

“Hubo días en los que no sabía si iba a lograrlo”, confesó. “Llamaba a mi abogado diciendo, ‘No puedo con esto. Simplemente no puedo.’ Siempre me faltaba la fuerza para defenderme”, agregó. Finalmente, la famosa enontró la fuerza en sus dos hijas.

Así vivió Sophie Turner su divorcio con Joe Jonas

“Fueron los peores días de mi vida”, relató la estrella. “Recuerdo que estaba en el set, tenía contrato para estar en el set durante dos semanas más, así que no podía dejarlo. Mis hijas estaban en Estados Unidos, y no podía llegar a ellas porque tenía que terminar con Joan”, explicó.

Sophie Turner declaró que los comentarios sobre qué tan buena madre era y las acusaciones de que abandonaba a sus hijas para ir de fiesta le afectó bastante, “dolió porque realmente me torturo mucho por cada decisión que tomo como madre —¡el sentimiento de culpa materna es muy real!— y seguía diciéndome a mí misma, ‘Nada de esto es cierto. Eres una buena madre y nunca has sido una fiestera’”.

Es inconcebible la cantidad de gente que inventa cosas y las publica basadas en una imagen”, comentó. “Una imagen puede decir mil palabras, pero no es mi caso. Sentía como si estuviera viendo una película de mi vida que ni escribí, ni produje, ni protagonicé. Fue impactante. Todavía estoy en shock”, agregó sobre la situación.

¿Qué dice el acuerdo de divorcio entre Joe Jonas y Sophie Turner?

La actriz dejó claro que hay varios aspectos que no puede mencionar al público porque el proceso de divorcio aún sigue en curso. En marzo, Sophie Turner presentó documentos en Miami para que se reactive el caso, úesto que a finales e 2023 venció el acuerdo de custodia que tenía con Joe Jonas sobre sus dos hijas.