Así suena 'Omega', la canción que marca el regreso de Rosalía y en la que colabora con Ralphie Choo

Rosalía estrenó su nueva canción 'Omega' con Ralphie Choo este martes en la clausura de las fiestas de Barcelona al mostrar el tema en exclusiva y con fuegos artificiales. El momento fue ampliamente celebrado, pues además marca el inicio de una nueva era de la artista.

Si bien a inicios de mes Rosalía estrenó 'New Woman' con LISA, 'Omega' es la primera canción que lanza este año donde ella es la artista principal, por lo que así revela un poco de lo que viene después de la exitosa era de Motomami.

La cantante recién dio una pista del estreno hace un par de días, al compartir en su cuenta de WhatsApp el extracto inicial de la canción, con lo que emocionó a miles de seguidores en sus redes sociales. Después, reveló que la canción se estrenaría este 25 de septiembre (fecha de Barcelona).

🚨 Rosalía estrena en primicia ‘Omega’, su sencillo con Ralphie Choo, en plena clausura de las fiestas de Barcelona.



pic.twitter.com/u38SxVbVyA — SergioOpina (@sergioopina_) September 24, 2024

te puede interesar Rosalía vive incómodo momento con un fanático que trata de abrazarla por la cintura | VIDEO

Videoclip de 'Omega' de Rosalía ft. Ralphie Choo

En esta nueva canción, Rosalía regresa a la balada y muestra una vez más su habilidad vocal. Sin dejar de mezclar elementos españoles con modernos, la española una vez más destaca en el tema por sus letras juguetonas y una voz que es protagonista.

En cuanto al video, podemos ver a Rosalía lucir un gorro de invierno en conjunto con un vestido rojo, mientras que Ralphie Choo luce una playera casual y una gorra negra.

En el video, podemos ver que los famosos recorren una y otra vez una montaña rusa que los lleva a diversas emociones, desde el éxtasis hasta sentirse abrumados, todo en un estilo análogo que recuerda a los videos de los años 90's.

¿Quién es Ralphie Choo? El cantante que colabora con Rosalía

Juan, nombre real de Ralphie Choo, nació en 1998 en Daimiel, una ciudad de España, pero se mudó a Madrid cuando era un bebé. Desde su niñez, su madre le impulsó a formarse en la música, la cual siempre fue su pasión.

El artista irrumpió en el mundo de la música con su primer disco, Supernova, el cual es un collage de géneros, pues explora el flamenco, pop, urbano, rap y R&B. Rosalía declaró a través de Instagram ser fanática del disco debut del español, lo cual lo impulsó en cuanto a exposición y sentó la base de su colaboración.

Letra de 'Omega'

Tú y yo perdí'os entre amapolas

Tus ojos relucen, son dos pistolas

Las lenguas se abrazan, ya no están solas

En la memoria me has dispara'o

Ya no bebo, ya no fumo

No consumo y lo presumo

Tú eres lo mejor

Y antes de ti yo era lo peor



Me he puesto sentimental

(Tú eres mi omega)

Antes de hacerte acabar

(Tú eres mi omega)



Y cuanto más tú te alejas, yeah

Todo lo tuyo me recuerda a ti

Y cuanto más tú te alejas

Todo lo tuyo me recuerda

Soy de to'as partes y mi ganga me cubre

Si no soy lo que yo quiero, Dios me libre

Puedo ser Céline Dion y un tíguere

Puedo ser Céline Dion y un tíguere

​

​Me he puesto sentimental

(Tú eres mi omega)

Antes de hacerte acabar

(Tell me that you care, you care, you care)



[?]—

Uh-uh-uh

[?]—

Uh-uh-uh

Uh-uh-uh

You tell me that—

You tell me that you care, you care, you care

Hace mucho que te conocí

[?]

No fue aquí, no fue aquí

You care, you care, you care

You care, you care, you care



Yo me doy la libertad

(Tell me that you care, you care, you care)

Soy tuya sin preguntar

(Tell me that you care, you care, you care)

(You care, you care, you care)