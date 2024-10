Sujo triunfa en el Festival Internacional de Cine de Morelia

Después de ocho días de proyecciones de películas, diversas actividades y contar con la presencia de invitados tanto nacionales como internacionales, la edición número 22 del Festival Internacional de Cine de Morelia llegó a su fin con su ya tradicional ceremonia de premiación, en la cual se entregaron galardones a lo mejor de su selección oficial en competencia, incluyendo cortometrajes y largometrajes de documental, ficción y animación.

Luego de presentarse exitosamente en prestigiosos encuentros cinematográficos como los de Sundance (Estados Unidos) y San Sebastián (España), la película mexicana Sujo tuvo su estreno nacional en el FICM y al final de este logró llevarse tres importantes distinciones que reconocieron su dirección y su guión, además de ganar el premio principal de la competencia de Largometraje Mexicano de Ficción.

El filme dirigido por las cineastas Astrid Rondero y Fernanda Valadez, cuenta la historia del hijo de un sicario que queda huérfano y quien a lo largo de diferentes etapas de su vida en el campo sigue expuesto a la violencia que se vive día a día en México, hasta que madura y descubre que eludir el mismo destino que tuvo su padre es algo inevitable.

También dentro de la sección de Largometraje Mexicano de Ficción se llevaron reconocimientos las películas Un cuento de pescadores, de Edgar Nito, con una Mención Especial; La Cocina, de Alonso Ruizpalacios, haciéndose del Premio del Público; Violentas mariposas con el Ojito a Mejor Actriz para la debutante Diana Laura Di; y Hombre íntegros con el Ojito a Mejor Actor para Andrés Revo, quien ofreció un discurso conmovedor.

Ya en la sección de Largometraje Documental Mexicano, los premios llegaron para La falla, de Alana Simoes, que tuvo una Mención Especial; Goodbye Horses: The Many Lives of Q Lazzarus, de Eva Aridjis Fuentes, llevándose el Premio del Público y Morí (Li cham), de Ana Ts’uyeb, que se quedó con el galardón principal al mostrar el renacimiento de tres mujeres tsotsiles después de perder a sus bebés a causa de violencias patriarcales y que con la llegada del zapatismo, sus sueños vuelven a florecer y al defender su tierra y una vida con independencia.

En la sección de Cortometraje Mexicano los ganadores fueron Niño halcón duerme entre visiones de un incendio, de Mauricio Sáenz-Cánovas, con el Premio Especial del Jurado; La mancha negra, de Yareni Velázquez Mendoza, como el Mejor Cortometraje de Animación Mexicano; Buscando un burro, de Juan Vicente Manrique, siendo el Mejor Cortometraje Documental Mexicano; y el tan esperanzador como catártico Spiritum, de Adolfo Margulis, como el Mejor Cortometraje de Ficción Mexicano.

Otros premios entregados durante la velada fueron los de Concurso Michoacano de Guion de Cortometraje para Antesala al primer beso, escrito por Adrián A. González Camargo; Sección Michoacana con Mención especial para Hasta que el alma baile, de Karla D. Oceguera, y su premio principal para Impronta, de Rafael Martínez-García. Igualmente, el Premio a Mejor Largometraje Documental Realizado Por Una Mujer se lo quedó Formas de atravesar un territorio, de Gabriela Domínguez Ruvalcaba.

Para terminar, Impulso Morelia, concebido como un espacio de diálogo directo y constructivo entre realizadores de nuestro país y profesionales de la escena cinematográfica mundial, entregó premios que ayudarán a proyectos mexicanos en estado de postproducción. En esta ocasión, los títulos elegidos fueron La reserva, de Pablo Pérez Lombardini; Reportaje, de Nicolás Gutiérrez Wenhammar; Vainilla, de Mayra Hermosillo; y Si no ardemos, cómo iuminar la noche, de Kim Torres.

Una vez más, el Festival Internacional de Cine de Morelia premió a lo más destacado del cine hecho actualmente en México.

