Survivor México 2022: Italivi Orozco dice que convivencia en Halcones será complicada: "salieron hipocresías"

Italivi Orozco se convirtió en la segunda eliminada de Survivor México 2022, quien tras su salida, señala cómo será la convivencia entre los integrantes de la tribu Halcón ante los recientes cambios que han vivido.

La actriz y modelo señaló que la llegada de Yusef Farah a los Halcones fue benéfica para el equipo, ya que pudieron aprovechar el conocimiento de biólogo del concursante para así comer mejor, e incluso, prevé victorias para el equipo, el cual estaba pasando una mala racha.

“Desde el primer día vimos que hay más beneficios de tener a Yusef en tu equipo porque es biólogo y desde el día uno que él llegó vio que no teníamos comida y él nos dijo que hay muchos animales y plantas que se pueden comer, y a partir de ese día empezamos a comer muchísimo… Estoy segura que a partir de hoy van a empezar a ganar”, dijo Italivi Orozco de Survivor México 2022.

Y aunque la modelo augura un mejor desempeño para los Halcones en las pruebas de los próximos días, la participante de Survivor México 2022 considera que la convivencia en la tribu se va a volver más complicada y habrá más enfrentamientos y polémicas.

Italivi se despidió de Survivor México 2022 Foto: Especial

te puede interesar Survivor México 2022: Salime dice que Catalina destruirá al equipo de los Jaguares

“Después de que se fue Tefi Valenzuela salieron muchas hipocresías, empezaron a salir personalidades, alianzas más marcadas. Van a empezar a nominarse entre ellos con todo. En cuestión de convivencia va a estar peor y en estrategia creo que empiezan a ganar, pero va a haber muchas más polémicas”, advirtió Italivi Orozco.

La actriz comentó que uno de los conflictos que se podrían esperar es que Nahomi Mejía, quien actualmente tiene el liderazgo del equipo, podría chocar con Yusef, quien también personalidad de guía.

“Nahomi es una persona que tiene mucho liderazgo, todos le permitimos que tomara ese liderazgo. Y al llegar Yusef yo siento que los dos van a chocar”, explicó la segunda eliminada de Survivor México 2022.

Así vivió Italivi su salida de Survivor México 2022

Italivi Orozco se enfrentó en el duelo de la extinción contra Rogelio y Karim, y en el desafío final su compañero de equipo la eliminó.

“Karim es alguien que yo quiero mucho, competir con él fue un honor, porque es un chico fuerte que siempre aporta al quipo, fue triste porque no me quería ir, ahora que estoy afuera entiendo que es un juego”, explicó la actriz.

Italivi y Karim en el duelo de la extinción en Survivor México 2022 Foto: Especial

Italivi se mostró optimista ante la experiencia de Survivor México 2022 en la que vive en condiciones extremas, sin embargo, señaló que los momentos de debilidad que sintió fueron por las lesiones que tuvo en el programa.

“Me la pasé bien porque es una experiencia de vida. Lo que me frustraba mucho es que si te lastimas no tienes el tiempo ni los cuidados para curarte yo desde la primer semana me esguincé, no fue grave, pero se tiene que descansar o tener ciertos cuidados que en Survivor no se puede. La segunda semana se me abrió la rodilla”, contó.