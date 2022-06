Survivor México 2022: Salime dice que Catalina destruirá al equipo de los Jaguares

La primera eliminada de Survivor México 2022 fue Salime Sadek, quien también es conocida por haber participado en MasterChef México.

Salime contó lo duro que fue para ella sobrevivir a esta experiencia en la que la falta de comida y de sueño fueron los principales obstáculos que la dejaron fuera de la competencia.

“Fue súper difícil me costó mucho trabajo la adaptación, bueno creo que nunca llegué a adaptarme y se notó, pero si la estaba pasando terrible. Lo más difícil fue eso (no comer) y la dormida, casi no descansaba y había un frío horrible en la noche y luego nos llovía”, dijo Salime de Survivor México en entrevista con La Razón.

Salime fue la primera eliminada de Survivor México 2022 Foto: Especial

La chef señaló que sí se esperaba que los integrantes de su equipo Halcones votaran por ella, además indicó que posiblemente influyó en la nominación el hecho de que ella les había expresado que no quería estar en el programa.

“Me esperaba algunas nominaciones, pero no tantas. (Sí influyó) mi actitud muy pesimista y que me vieron muy triste, igual lo hicieron no por maldad, pero dijeron: ‘la estamos viendo muy mal anímicamente, aparte de que no está comiendo’, y yo creo que eso hizo que ellos decidieran votar por mí”, explicó Salime.

Salime habla de enemistad con Catalina en Survivor México 2022

En la eliminación Salime se enfrentó a Javier Ceriani y Catalina Blanco y previo al duelo, la chef expresó su intención de sacar a la productora de televisión del programa, quien con su actitud se ha ganado el rechazo de los integrantes del programa.

Quería ganar para sacar a Catalina como lo expresé en la televisión. Realmente sí quería que se fuera ella, pero me falló la concentración, estaba más enfocada en ver qué hacían los otros que en mi propio juego Salime de Survivor México 2022

Asimismo, la exintegrante de Halcones señaló que la actitud de la productora va a llevar a la ruida al equipo de los Jaguares.

El duelo de eliminación fue entre Salime, Ceriani y Catalina en Survivor México 2022 Foto: Especial

“A mí en lo personal no me agrada nada su forma de ser es una persona muy mandona que quiere llamar siempre la atención… No va con mi forma de ser, con mi vibra”, mencionó la chef.

La queríamos sacar, esa era nuestra intención y bueno igual que se haya quedado puede ser bueno porque va a terminar acabando con el equipo de los Jaguares Salime de Survivor México 2022

Salime tenía un papel muy importante en Survivor México 2022, pues era quien se encargaba de cocinarle a toda la tribu y tras su salida, la joven revela quién tomaría su rol en el equipo.

“Yo creo que de mi equipo veo muy fuerte a Naomi. Ella es la otra que estaba ubicada con todo lo de la comida, los demás casi no. Nahomi sería la indicada para cocinarles porque los demás no sabían mucho sobre la cocina”, concluyó Salime.