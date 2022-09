Survivor México 2022: Saadi explica su enojo hacia Yusef y se defiende de acusaciones de Gabo

Ale Saadi salió de Survivor México 2022 en medio de la polémica y es que sus diferencias con Yusef en el programa dieron de qué hablar entre los fans del reality show.

La bailarina explicó que ella salió del programa tranquila y en paz por su participación, además de que no juzga a ninguno de sus compañeros, pues los sentimientos se potencializan dentro del juego.

“Yo estoy tranquila me llevo lo más bonito, tengo en mente muchos proyectos afuera, quiero hacer cosas buenas afuera. Con jaguares viví momentos muy lindos las primeras semanas, no juzgo a ninguno por lo que pudo haber pasado, cositas muy pequeñas te hacen sentir que no aportas”, dijo Saadi de Survivor México 2022 en entrevista con La Razón.

Saadi fue una de las eliminas de Survivor México 2022 Foto: Especial

Las últimas semanas su confrontación con Yusef causó revuelo en redes sociales, Saadi tuvo discusiones fuertes con el exparticipante de Exatlón México, por lo que la bailarina explica qué se llenó de resentimiento cuando escuchó de parte de sus compañeros que El León Libanés quería hablar, pero ella sentía que él no sería honesto para arreglar los conflictos que tuvieron cuando estuvieron juntos en Jaguares.

“Me decían muchas cosas y me empecé a llenar de resentimiento por el mismo dolor que sentía. En cuestión de Yusfef era: ‘si quieres hablar conmigo es para seguirme mintiendo, dime la verdad acéptame las cosas’, y ese era mi problema con él, porque fuera de que es un buen atleta, mi problema era que a mí me quisieran mentir a la cara, pero eso no quita lo que Yusef es como persona afuera”, comentó.

Asimismo, señaló que ella está dispuesta a hablar con Yusef afuera del programa dejando atrás la parte del reality show.

Yo no tengo problema de hablar por fuera con Yusef, él conoció una parte de mí muy distinta en las primeras semanas y sabe que se puede tener una plática normal, ya sacando lo de Survivor y viéndonos como personas Ale Saadi de Survivor México 2022

Saadi dice que lo “correcto” es demandar a Gabo tras acusarla de infiel

Ale Saadi también habló sobre Gabo Cuevas, quien tras salir de Survivor México 2022 aseguró que la bailarina le fue infiel a su esposo, ahora que ella está afuera aseguró que el periodista actuó de manera “baja y sucia”.

“Mi familia la está pasando mal porque (Gabo Cuevas) no se da cuenta de lo que pudo ocasionar alrededor, él quiso atacarme de una manera baja y sucia. No tengo miedo en desmentir las cosas”, mencionó Saadi.

La exparticipante de Survivor México 2022 aseguró que el periodista no sabe diferenciar entre la realidad y el programa.

“Gabriel debe de entender que debe aprender a diferenciar entre lo que es Survivor y la vida personal de la gente y no mide que hay consecuencias que puede haber personas alrededor de mi familia que pueden estar pasando por situaciones difíciles, no se da cuenta de lo que está causando”, explicó.

Saadi se despidió de Survivor México 2022 Foto: Especial

Por otra parte, antes de que Saadi saliera del programa, el esposo de la bailarina había advertido que tomaría acciones legales contra Gabo, y aunque la bailarina no quiso dar detalles aseguró que respaldará a su esposo siempre.

“Nosotros estamos sumamente unidos, entre nosotros estamos bien, pero tenemos que poner un alto. Mi esposo dijo algo y yo voy a estar de acuerdo con él siempre y me parece que es lo más correcto ir hacia una demanda, sí”, dijo Saadi.