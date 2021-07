Survivor México: Gary revela la verdadera razón por la que no se despidió de Fernando

Gary Centeno es el eliminado de la semana 16 de Survivor México y en redes sociales causó revuelo entre los fans que, a su salida, no se haya despedido de Fernando, quien también formó parte del club de las “Hienas”.

Gary reveló que el motivo por el que no se despidió fue porque Fernando traicionó a Alejandra, luego de que ella les pidiera a todas las “Hienas” votar por ella para que fuera sentenciada en el Concejo Tribal.

“Lo que me molestó fue que el día antes de las votaciones hablamos con él y dijimos que Alejandra ya no aguantaba y pidió que votáramos por ella y al final no sucedió así; él votó por Niebla y eso me molestó porque perjudicó mucho a Ale y ese voto era necesario para que ella quedara nominada”, dijo Gary Centeno de Survivor México en entrevista con La Razón.

Te puede interesar Survivor México: Así fue el emotivo reencuentro entre Gary Centeno y su novia Lorena del Castillo (VIDEO)

Asimismo, Gary comentó que a lo largo del juego Fernando se mostró como doble cara y se dejó convencer por Julio cuando el cantante comenzó a compartir sus recompensas con el etólogo.

“Me molestó muchísimo, porque él pintó una cara de siempre honesto y de divertido, pero sí era doble cara, pero quizá era parte del juego hacerse el bueno. Se empezó a unir con Julio, quien fue inteligente porque cuando ganaba premios se jala a Fernando para que tuvieran un grupo sólido con Cyntia”, explicó el actor.

Gary considera que Fernando fue desleal a sus aliados en Survivor México

Gary de Survivor México consideró que Fernando fue desleal a sus aliados y por lo tanto, afirma, que no lo quiere tener de amigo en la vida real.

Eso me enojó y tomé la decisión de no despedirme e incluso de no tenerlo en mi vida aquí afuera porque no fue bueno lo que hizo Gary Centeno de Survivor México

El actor comentó que, aunque él recibió críticas por su actitud en el programa él se mantuvo fiel y leal a sus amigos.

“Yo pude haber sido lo que quieran: malo, gritonear, berrinchudo, pero siempre fui leal, con lo que dije y fui leal con los míos, si bien o mal sabíamos que Paco se iba a enfrentar a mí, y con Ale igual, pero una cosa es enfrentarse y otra cosa es ser desleal”, sentenció Gary.

Te puede interesar Survivor México: Se acabaron las "Hienas" y Denisha prevé que se eliminen entre ellas

Finalmente, explicó que no tiene nada personal en contra de Paco y Adianez, luego de que votaron por él en el Concejo Tribal, pues afirmó que todo se trata de un juego y, dijo, todos han jugado de manera sucia con tal de permanecer en Survivor México.

“Nadie se salva de nada porque estamos en un juego y todos tenemos que hacer lo que sea para seguir avanzando”, concluyó.