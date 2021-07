Survivor México: "Lo que vieron en el programa no me define aquí afuera": Gary responde a haters

Gary Centeno es el eliminado de la semana 16 de Survivor México y su salida del programa generó cientos de reacciones en las redes sociales a favor y en contra.

El participante del reality show denunció que él y su familia sufrieron bullying cibernético a consecuencia de los constantes ataques de los usuarios que estaban en desacuerdo con las acciones del actor en el programa.

“El bullying cibernético ha sido muy fuerte, al llegar me encuentro con todo esto, a mí no me afecta, pero le afectó muchísimo a mi familia, mi novia quedó muy dolida por todo lo que comentaron”, dijo Gary de Survivor México en entrevista con La Razón.

Gary contó que su novia Lorena del Castillo recibió mensajes que “exceden hasta la mala vibra”, por lo que el actor hace un llamado a los usuarios a no engancharse con el programa.

“Me pegó muy duro y muy triste cómo la gente se mete con las familias, a mí no me importa que me digan que soy basura, pero cuando ya se metieron con tu familia es algo muy fuerte y hacer un llamado a esas personas que tienen un gran odio, al fin y al cabo, es un reality y que no se enganchen con las familias”, mencionó el participante de Survivor México.

Paco y Gary en el Juego de la Extinción de Survivor México Foto: Especial

Gary reconoció que, aunque algunas de las acciones que realizó en el programa no tienen justificación, señaló que el Gary del juego es totalmente distinto al Gary de la vida real.

“Esta parte de la gente afuera que tal vez no entienden lo vulnerable que es uno allá, yo sé la persona que soy y lo que vieron tampoco define la persona que soy aquí afuera con mi familia”, explicó el actor.

Vieron un Gary que era berrinchudo y gritaba, pero también era parte de estar vulnerable, no es justificación, lo hice y en su momento pedí disculpas a la gente, por ejemplo, con Denisha Gary Centeno de Survivor México

Gary Centeno llama a conocerlo cómo es la vida real fuera de Survivor México

Gary dijo que así como recibió comentarios de odio, también tuvo fans que lo apoyaron incondicionalmente, por lo que hace un llamado a los seguidores de Survivor México de conocerlo cómo es en verdad en la vida real.

“Que mis seguidores e incluso los haters se den la oportunidad de que sigan mis redes y vean al Gary real, del día a día que ama a su familia, que estoy con mi mamá hablando, con mi hija, un Gary trabajador y creyente en dios… que sigan mis redes y vean el Gary que soy que es totalmente distinto”, mencionó.

El participante de Survivor México comentó que el programa saca el peor lado de las personas porque “te incita a robar porque hasta el mismo Warrior decía que se podía robar el tótem; te incita a hacer injusticia por las traiciones, se jugó así, yo vi ese personaje de malo y lo quise agarrar, pero mi día a día es otra persona”, aclaró Gary Centeno.

Comentó que en el juego fue fiel a sus aliados y que tampoco nunca le hizo daño a nadie, explicó que a Cyntia nunca la trataron mal.

“Espero que cuando ella salga lo pueda sostener, porque siempre estuvimos con ella, le decíamos ‘¿no quieres ir al río?’ y sobre la comida siempre traíamos para ella, fuimos una buena tribu, pero como es un juego teníamos que jugarlo de alguna manera”, señaló.