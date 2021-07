Survivor México: ¿Paco hará alianza con Julio? Esto dice Gary Centeno

Tras la salida de Gary Centeno de Survivor México, Paco Pizaña se quedó sin su aliado más importante, y ahora tendrá que reacomodar sus estrategias y sus pactos.

De acuerdo con Gary Centeno, Paco se enfocará en ganar los collares de inmunidad individual para tener el control en el Juego de la Extinción y hasta prevé una alianza con Julio para que ambos lleguen a la final.

“Todas las estrategias de Paco van a ser a partir de los collares de inmunidad individual porque es importantísimo, los que tengan los collares son los que van a manejar y tejer todo porque tienen el poder de nominar a cualquiera”, explicó Gary Centeno de Survivor México en entrevista con La Razón.

Asimismo, Gary comentó que otra de las opciones de Paco es enfrentar a Pablo y Adianez para saber si pueden seguir siendo aliados o votarán por él en el Concejo Tribal, ya que ellos dos votaron por Gary para que fuera al Juego de la Extinción.

“Va a empezar a hablar nuevamente con Adianez y Pablo y los va a enfrentar y les va a preguntar si lo van a votar. Si él es honesto preguntando eso, Adianez y Pablo le van a decir que no y puede que se los jale con el famoso dream team que ahora solo serían tres”, mencionó Gary de Survivor México.

En algún momento Pablo, Paco y yo conversamos de que si se ganan los collares de inmunidad individual cada uno, sería interesante mandar a Julio, Cyntia y a Sargento, así como nos mandaron a nosotros Gary Centeno de Survivor México

Paco y Gary en el Juego de la Extinción de Survivor México Foto: Especial

Gary prevé que Paco llegue a hacerse aliado de Julio en algún momento para ser finalistas de Survivor México juntos, ya que hasta ahora son los dos competidores más fuertes del programa.

Paco va a muerte por los collares, yo siento que, incluso, en algún momento Paco puede aliarse con Julio, para llegar ellos dos a la final y sería una final muy buena Gary Centeno de Survivor México

Cuando me despedí, la amistad de paco y mía es totalmente genuina nos cuidamos siempre, él me apoyó muchísimo cuando me quería salir y dijimos que íbamos a llegar a la final, no se pudo, pero siento que tiene todas las de ganar y al último le dije ojo con las estrategias.

Gary destacó que Paco tiene un gran poder mental para lograr sobrevivir hasta los últimos días de Survivor México y lo ve como el posible ganador del programa.

“Paco no se va a ir nunca, va a ganar todos los juegos de Extinción porque él está enfocado en ganar, él tiene una mente muy poderosa y físicamente está bien… tiene todas las de ganar y al último le dije ojo con las estrategias”, dijo.