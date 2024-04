Susana Zabaleta presume con FOTOS su relación con Ricardo Pérez de La Cotorrisa

Poco a poco, vemos materializarse con mayor intensidad la relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez. Ahora, la artista ha compartido una serie de fotos en formato de video junto a personas importantes de su vida, donde destacó la aparición constante del integrante de La Cotorrisa, con quien se le ha ligado sentimentalmente.

Hace no mucho, el público indicó que había una relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez del 'podcast' La Cotorrisa, quienes se habrían conocido gracias al reality de competencia Divina Comida. Se reveló que había una gran química entre ambos, a la cual parece que la pareja escuchó.

Es así que tras revelarse las diversas apariciones que Susana y Ricardo han tenido juntos, se comezó a rumorar una relación entre ambos famosos. Si bien la relación no se había confirmado por completo, habían varios detalles que sugerían que en efecto, existía un noviazgo o algo similar entre ambos.

Ahora, los seguidores han visto a las celebridades mexicanas más cerca que nunca, pues por primera vez, la actriz publcó una fotografía junto al comediante, quien ya en el pasado había compartido material junto a la carismática cantante.

Susana Zabaleta comparte FOTOS con Ricardo de La Cotorrisa

Acompañado de una emotiva refelción de Freud, "¿Qué es?", podemos ver varias imagenes, donde aparece Susana Zabaleta junto con amigas, familia y con Ricardo Pérez de La Cotorrisa.

Si bien son pocas las fotos en las que aparece, Susana le da un gran peso al comedianet, pues lo incluyó en el tierno monatje que reune a personas muy importantes en su vida. A la publicación, reaccionaron usuarios con impresiones como:

"Quien iba a pensar que un mujeron como la señora Zabaleta iba a terminar con con nuestro ricardito, no cabe duda que la risa conquista corazones", "Me encantas!! Y me da gusto que estés tan feliz con el Ricky!!" y "Que gusto verlos plenos y feliz... y que nosotros nos emocionamos tan solo de ver pistas como la foto de los tenis" sobre la relación que cada día se vuelve más importante en la vida pública de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez de La Cotorrisa.