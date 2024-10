¿Y el Switch 2? Nintendo anuncia Alarmo, el despertador que sí o sí te despierta; esto costará

Nintendo sorprendió a los fans de su marca este miércoles con el inesperado anunció que hizo, pues en vez de dar detalles del Switch 2, Miyamoto y sus secuaces dieron a conocer que pronto saldrá Alarmo, el reloj despertado con el que afirman que sí o sí te vas a levantar.

De acuerdo por lo informado por Nintendo, Alarmo es un reloj despertador interactivo que promete revolucionar tus mañanas, haciendo el acto de despertar una experiencia “divertida y dinámica” (lo cual nunca en la vida ocurrirá), al integrar elementos de icónicos videojuegos, como “Super Mario Odyssey”.

Alarmo saldrá a la venta en 2025 y funciona de la siguiente manera: el usuario dormilón selecciona un título y una escena de sus videojuegos favoritos, establece la hora de la alarma y se toma sus pastillas de melatonina con su té de anís con manzanilla.

Cuando suena la alarma, el reloj activa sonidos y música inmersiva de la escena elegida, seguido de la aparición de un personaje del juego para ayudar a levantar al usuario. Sumado a esto tiene sensores de movimiento, lo cual hace que sólo se pueda apagar cuando detecte que el dormilón ya se paró de la cama.

Los sonidos que incluye son de los juegos Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 y Ring Fit Adventure.

¿Cuánto costará Alarmo de Nintendo en México?

“Cuando comiences a usarlo, estoy seguro de que muchos de ustedes elegirán sonidos de alarma en función de su juego favorito. Pero una vez que te acostumbres, te animo a que lo configures en aleatorio y disfrutes de despertarte con una experiencia nueva todos los días, porque se ha trabajado mucho para perfeccionar todos los sonidos de alarma utilizando música de los juegos de Nintendo”, señaló la compañía.

El Alarmo de Nintendo saldrá a la venta a principios de 2025 y en México va a costar unos $2100 pesos… los cuales mejor guárdate para cuando anuncien el Switch 2, o ya mejor un PS5 Slim, que el Pro es una estafa.